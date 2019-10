Twitter n'acceptera plus de publicités à caractère politique

Dans une série de tweets, le fondateur de Twitter Jack Dorsey a annoncé que la plateforme qu'il a créée n'acceptera plus de publier des publicités à caractère politique et ce, à travers le monde entier.

« Nous avons pris la décision d'arrêter toute publicité politique sur Twitter et ce, de façon globale. Nous croyons que la portée d'un message politique doit être gagnée et non achetée. »

La nouvelle politique de Twitter sera rendue publique le 15 novembre et elle comptera quelques exceptions (les publicités encourageant l'enregistrement des électeurs seront autorisées, par exemple). Les changements qu'elle apporte seront effectifs à partir du 22 novembre, afin de laisser une période de préavis aux annonceurs actuels.

Dorsey a publié plusieurs tweets en rafale pour expliquer les raisons derrière cette décision.

« Un message politique gagne de la portée lorsque les gens décident de suivre un compte ou de retweeter. Payer pour avoir plus de portée retire cette décision des mains de l'internaute et impose des messages politiques ciblés et grandement optimisés aux citoyens et citoyennes. Nous croyons que la décision des internautes ne devrait pas être compromise par l'argent. »

Il explique par la suite que bien la publicité sur Internet soit très efficace pour les annonceurs commerciaux, elle amène des risques significatifs en politique, où elle peut être utilisée pour influencer des votes qui affectent la vie de millions de personnes.

« Les publicités politiques sur Internet présentent des défis entièrement nouveaux pour le discours civique: l'optimisation du message rendue possible par l'apprentissage machine et le microciblage, l'information trompeuse et non vérifiée, ainsi que les hypertrucages (deepfakes). Le tout à une vitesse, à une échelle et avec une sophistication accablantes. »

L'approche de Twitter se distancie de celle de Facebook

La décision de Twitter tombe quelque semaines seulement après que Facebook a du faire face au même problème, alors que Mark Zuckerberg avait refusé de retirer des publicités mensongères de Trump au sujet de JoeBiden, l'un des favoris dans la course à l'investiture démocrate.

Malgré une vague de critiques incessante et des remises en question devant le Congrès des États-Unis, Facebook défend bec et ongles sa décision depuis plusieurs semaines.

Ceci n'est pas à propos de la liberté d'expression. C'est à propos du fait de payer pour obtenir une portée supplémentaire. Cela a des ramifications importantes que l'infrastructure démocratique actuelle n'est peut-être pas prête à gérer. Il vaut la peine de prendre un pas en arrière pour remédier au problème a conclu JackDorsey surTwitter.