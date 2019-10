Spotify Kids, la nouvelle application pensée pour les enfants

Spotify a annoncé mardi le lancement de Spotify Kids, une application destinée aux enfants de plus de trois ans afin qu’ils puissent écouter leur propre musique.

Cet espace musical en ligne permet aux enfants d’écouter de la musique sans publicité et en toute sécurité, car les chansons aux paroles inappropriées pour un jeune public y sont bannies.

Grâce à l’application, les petits mélomanes peuvent aussi explorer des listes de lecture préparées spécialement pour eux par des êtres humains, et non par des algorithmes, et découvrir les morceaux recommandés par des experts.

Selon Spotify, les personnes éditant les listes de lecture possèdent toutes de l’expérience dans le domaine du divertissement pour enfants. Par exemple, elles ont travaillé pour Disney, Nickelodeon ou encore Discovery Kids.

Des chansons, des histoires et bientôt des balados

Les listes de lecture proposées ont été composées de manière à accompagner certains moments de la journée comme le coucher ou les moments de jeu.

Certaines listes de lecture ont pour thème un artiste, un style de musique ou encore un film.

Spotify Kids offre aussi la possibilité aux enfants d’écouter des histoires. Par la suite, Spotify compte également proposer des balados conçus pour les petits.

Le design coloré et ludique de l’application a été pensé de façon à pouvoir s’adapter à l’âge de l’enfant.

À l’avenir, les parents auront la possibilité de paramétrer Spotify Kids selon leurs préférences et les besoins de leurs enfants.

Spotify Kids est réservée aux abonnés à la version familiale payante de Spotify, qui coûte 14,99 dollars par mois au Canada.

Pour le moment, l’application n’est offerte qu’en Irlande, en version bêta. Elle sera disponible dans d’autres pays au cours des prochains mois.