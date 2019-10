Simulation d'un tireur actif à l'aéroport de Québec

Des policiers, ambulanciers et pompiers de même qu'une centaine d'étudiants comédiens ont participé à une simulation qui vise à se préparer à la présence potentielle d'un tireur actif, mercredi, à l'Aéroport international Jean-Lesage.

« On vient tester les communications inter-services. C'est le nerf de la guerre, les communications, dans ce genre de situation là », explique Jean-Denis Larocque, ambulancier-instructeur pour le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Une méthode d'intervention déjà utilisée aux États-Unis a été testée, mercredi.

Cette méthode consiste notamment à créer une zone tampon pour administrer des soins d'urgences. Les policiers vont assurer notre sécurité, vont aller en contact avec le tireur actif et vont nous donner un espace pour rapporter le plus possible de blessés à cet endroit pour donner des soins.

Simulation d'une zone tampon, où les blessés peuvent recevoir des soins. Photo : Radio-Canada

Des intervenants s'exercent lors de la simulation. Photo : Radio-Canada

David Poitras, porte-parole du Service de police de Québec, indique que l'exercice permet de mettre en application des plans déjà existants.

Nous, on a déjà des plans d'incidents critiques à forte mobilisation. C'est important de les mettre en application pour s'assurer que nos plans sont fonctionnels.

Deux policiers de la Ville de Québec participent à une simulation pour contenir un tireur actif. Photo : Radio-Canada

La coordination, le leadership, c'est la clef du succès dans ce genre d'intervention-là ». David Poitras, porte-parole du SPVQ

N'importe où

La présence d'un tireur actif peut survenir n'importe où, selon le policier. On a eu l’opportunité et l’offre de l’aéroport pour mettre en application ce genre d’évènement. Évidemment, ça pourrait arriver à n’importe quel endroit et nos plans sont faits de façon qu’on puisse neutraliser rapidement la menace.

Deux policiers du Service de police de Québec. Photo : Radio-Canada

C’est un exercice qu’on doit mener environ tous les ans. L’aéroport est tenu de tenir son plan d’intervention d’urgence , ajoute la porte-parole de l'aéroport, Laurianne Lapierre.

Une centaine de comédiens, principalement des étudiants, ont participé à l’intervention, de même qu’une cinquantaine de policiers.

D’autres corps policiers au Québec ont été spectateurs, de même que la GRC et l’Université Laval.

Des pompiers de la Ville de Québec se préparent à la simulation, mercredi matin. Photo : Radio-Canada

La préparation de la simulation s’est échelonnée sur six mois.

Avec des informations de Hadi Hassin