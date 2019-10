Le taux de diplomation et de qualification est passé de 62,3 % en 2014-2015 à 76,9 % en 2017-2018, soit une différence de 14,6 %. Il s’agit d’une amélioration des résultats dans le temps qui est progressive et constante.

Le directeur de la commission scolaire, Alain Guillemette, estime que cette amélioration s’explique par l’implantation d’une gestion « axée sur les résultats » depuis un peu plus de quatre ans. Donc on analyse nos résultats, on prend des actions pour les améliorer. On mesure aussi si l'action donne des résultats et on corrige si ça ne donne pas de résultats, explique-t-il. Cette méthode de travail donne des résultats, à l’évidence .

Le travail d’équipe est également cité en exemple par M. Guillemette. L’élève, ce n’est plus l’élève d’un seul enseignant, mais de l’école, de la commission. Ce sont nos élèves et tout le monde contribue à leur réussite , souligne-t-il.

Moins d’écart entre les sexes

Le président de la CSOB, Gaétan Gilbert, croit que le taux de diplomation sera sous peu supérieur à l’objectif fixé par le ministère de l’Éducation. On est très confiants qu’on va atteindre l’objectif de 80 % qui a été fixé pour 2022 , souligne-t-il.

La CSOB se réjouit également d’être parvenue à réduire l’écart du taux de diplomation entre les garçons, qui réussissent traditionnellement moins, et les filles. Il était de 15,2 % en 2014-2015 et est passé à 7,9 % en 2017-2018.

Depuis trois ou quatre ans, il y a un réinvestissement majeur en éducation, donc on a des ressources supplémentaires et ça nous a aidés, évidemment, à donner de meilleurs services à nos élèves. Alain Guillemette, directeur général de la CSOB

La mobilisation des acteurs de la communauté par l’entremise de l’Équipe Vallée-de-l’Or sur la persévérance scolaire et le réinvestissement en éducation expliquent aussi, en partie, ces résultats, selon la CSOB.

Une baisse au Témiscamingue

La Commission scolaire du Lac-Témiscamingue a quant à elle enregistré une baisse de son taux de diplomation, passant de 82,2 % en 2015-2016 (le plus élevé de la région en 2013-2014), à 75,9 % en 2017-2018.

Le directeur de la commission scolaire du Lac-Témiscamingue, Éric Larivière, nuance cependant ces résultats. Nous avons des cohortes de 115-120 élèves, donc ça ne prend pas beaucoup d’élèves [qui ne réussissent pas], pour faire changer le pourcentage , explique-t-il.

Juste par le travail qui se fait entre le personnel enseignant, les conseillers pédagogiques et les directions, on voit vraiment une belle mobilisation. Éric Larivière, directeur général de la CSLT