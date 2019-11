Mode d'emploi d'un monde en décomposition à l'usage de ma petite-fille, de Marie Clark

Biographie

Marie Clark est originaire de Montréal-Nord et vit à Sutton. Elle a publié cinq romans et un carnet d'écrivaine sous forme de haïbun (prose et haïkus). Elle enseigne la création littéraire à l’Université de Montréal et anime des ateliers d’écriture dans sa région et partout où on l’invite. Tombée sous envoûtement du haïku, elle pratique avec assiduité cet art poétique minimaliste et le fait découvrir à ses étudiants et étudiantes. En 2016, elle a remporté le prix de poésie Geneviève-Amyot. Mode d'emploi d'un monde en décomposition à l'usage de ma petite-fille fait partie d’un recueil de poésie inédit.

Premières lignes

Longtemps j’ai gardé ta tige frêle à l’abri des désastres. Je te voulais forte pour ce qui se produit. Il te faut maintenant prendre la mesure du monde que je te laisse. J’ai cru, j’avoue, qu’il suffirait d’opposer la sérénité de mon potager à l’industrie des famines, ma seule sueur au sang versé. Je n’ai pas assez lutté, j’avoue, mes armes trop légères. Je n’ai rien enrayé.

Ce qu’en pense le comité de sélection

« Le plus intrigant avec ce poème est qu’on y trouve des mots, des expressions qu’on ne s’attend jamais à voir dans un poème. Les pages poussent entre le banal et le végétal. Parce qu’autour de cette lettre qui ne cache pas son anxiété "fin de siècle", perce un éloge du vivant. Et la schizophrénie des êtres humains est parfaitement rendue dans cette écriture à deux voix, forte en images. »

Alain Agnessan, membre du comité de sélection 2019

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada (Nouvelle fenêtre) sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.