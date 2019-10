Saskatoon veut hausser l'impôt foncier

Pour un propriétaire d’une maison unifamiliale d’une valeur moyenne de 371 000 $, ces hausses impliqueraient de payer 60,95 $ de plus en 2020 et 66,83 $ de plus en impôt foncier en 2021.

La Ville soutient que ce budget pluriannuel vise à donner aux habitants une meilleure idée de l’évolution du montant des taxes municipales. « Il améliore la transparence, la stabilité financière et la reddition des comptes », est-il écrit dans un communiqué de la Ville.

La Ville précise que les hausses de l'impôt foncier proposées permettront de couvrir en partie le maintien des services à la population.

« Nous avons mené des consultations auprès du public pour préparer ce budget pluriannuel. Ce qui en est ressorti, c'est que le public veut garder les mêmes niveaux de services, mais veut aussi avoir des impôts fonciers bas. Nous avons fait de notre mieux pour avoir un équilibre entre [ces deux demandes] », explique Clae Hack, directeur financier par intérim de la Ville de Saskatoon.

Dépenses en hausse

La proposition de budget ferait passer les dépenses de la Ville de 1,13 milliard dollars en 2019 à 1,29 milliard en 2020, puis à 1,23 milliard en 2021.

Le budget de fonctionnement de la Ville devrait s’établir à 530 millions de dollars en 2020 et à 548,3 millions en 2021. Le budget du Service de police de Saskatoon compte pour environ 20 % de ces dépenses.

La Ville compte embaucher trois policiers en 2020 et quatre autres en 2021, pour répondre au besoin de personnel de son corps de police.

Le budget d’investissement de Saskatoon devrait passer de 260 millions en 2019 à 390,08 millions de dollars en 2020, puis à 293,5 millions en 2021.

Ces ressources serviront à financer notamment des projets de rénovation du centre de traitement des eaux, du système d’égouts et de l'éclairage de la ville.

La Ville prévoit investir environ 32 millions de dollars en 2020 et 46 millions dans la réfection des routes et dans son service de transport public.

Le budget d'investissement de la Ville prévoit aussi 152,7 millions de dollars en 2021 pour le projet de construction d’un nouveau bâtiment pour la bibliothèque de Saskatoon au centre-ville, même si ce projet n'a pas encore l'approbation du conseil municipal.

Clae Hack indique que le conseil municipal pourra se prononcer sur ce projet lors de l'examen de la proposition de budget, prévu du 25 au 27 novembre.

Avec les informations d'Alexis Lalemant