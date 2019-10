Un vol Nanaimo - Prince George - Watson Lake maintenant disponible

Le transporteur aérien Air North met en vente les places restantes sur son vol hebdomadaire du jeudi entre Vancouver, Nanaimo, Kelowna, Prince-George, Watson Lake et Whitehorse. Le vol retourne vers les mêmes destinations en après-midi.

Ce vol s'ajoute aux liens déjà existants d'Air North vers la Colombie-Britannique offrant du même coup une compétition pour les vols de l'intérieur de la province. Mercredi, par exemple, un tarif de 169 $ est affiché entre Nanaimo et Kelowna comparativement à 362 $ proposé sur Air Canada.

Le vol créé à la fin du mois de juin sert d’abord au transport du personnel de la mine Silvertip située près de Watson Lake et leurs régions de résidence.

Le PDG d’Air North, Joe Sparling, affirme que les mineurs n'occupent qu'environ 80 places sur l’appareil 737 utilisé, soit les deux tiers des places disponibles.

Nous avons toujours envisagé de travailler avec Coeur Mining [propriétaire de Silvertip] pour vendre des sièges au public de façon à réduire les coûts du vol nolisé et nous permettre d’offrir plus de service dans certaines régions que desservant et ajouter de nouvelles destinations.

Joe Sparling, PDG, Air North