Une clinique pourrait remplacer une maison historique en décrépitude

Un texte d'Ezra Belotte-Cousineau

La division de la planification urbaine de la Ville recommande au Comité communautaire Riel de rejeter la demande de démolition de la maison.

Sa propriétaire contrevient au règlement municipal en n’ayant pas encore de permis de construction pour la clinique et la pharmacie qu’elle veut construire à cet emplacement. Or, il faudrait qu’elle détienne un tel permis au moment où on lui permet de démolir la structure existante.

Lesia Shepel a acheté en décembre 2018 la maison Bertrand, un bâtiment construit en 1890 qui figure dans la liste des lieux commémoratifs de la ville.

Dans la demande soumise à la Ville, la propriétaire affirme que la maison est dans un état précaire et que sa rénovation est, dans les faits, impossible. Elle dit aussi que l’ouverture d’une clinique nécessitera un changement de zonage.

Après analyse du rapport de l’ingénieur soumis par Lesia Shepel, les services publics considèrent qu'elle n’a pas démontré que l’immeuble risquait de s'effondrer de façon imminente. Les administrateurs de la Ville préféreraient que la structure existante ne soit pas laissée vacante. Cependant, la présence de cette structure vide accentue la pression sur le demandeur afin de procéder rapidement avec le nouveau projet, écrivent-ils.

Un voisin réagit

Joseph Constant, un voisin, considère que l’immeuble n’apporte rien au quartier sur le plan historique.

Il n’y a rien de l’histoire que l’on peut garder ici, dit-il. La maison est complètement inhabitable. C’est trop cher pour faire des rénovations. C’est un manque de soutien depuis 30 ans.

La maison, vue de la cour arrière. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Selon Joseph Constant, plusieurs interventions policières ont eu lieu récemment afin de déloger des gens qui entrent illégalement dans la maison. Malgré le passage des policiers, les individus reviennent souvent quelques heures après l’intervention, dit-il.

Joseph Constant voit d’un bon œil le projet de clinique et de pharmacie, une bonne nouvelle pour les résidents du secteur qui n’ont plus un accès facile à ce genre de services, explique-t-il.

Il n’y a aucun résident qui va dire : "On va garder la maison, ou on va faire quelque chose avec ça." Tout le monde veut que ça soit démoli, puis qu’il y ait un nouveau plan pour un nouveau zonage et pour le développement de cet endroit.

De son côté, le conseiller municipal pour Saint-Boniface, Mathieu Allard, n’a pas voulu commenter le dossier, préférant attendre la prochaine réunion du comité Riel.