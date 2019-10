Une journée hors champ pour des agricultrices du Témiscamingue

Près d'une dizaine de femmes agricultrices du Témiscamingue ont pris la décision, mercredi, de prendre du temps pour elles. Elles se sont réunies dans un chalet à St-Eugène-de-Guigues pour échanger et briser l’isolement.

L’activité était organisée par la travailleuse de rang du Témiscamingue. Il faut prendre le temps d’arrêter… , c'est l’objectif que s’est donné Lyne Bergeron.

Mère de trois enfants, professionnelle et agricultrice, elle avoue parfois avoir de la difficulté à concilier le travail et la famille.

C’est pas toujours facile! Quand tu fais ce que tu aimes, ce n’est pas évident d’arrêter. Tu as les enfants, le conjoint, le couple… mais on a aussi soi-même à occuper et à gérer. Aujourd’hui, je prends le temps , a-t-elle confié.

Un besoin nommé sur le terrain

La travailleuse de rang du Témiscamingue, Sabrina Audet Godin, a souvent entendu ce discours.

Elle a visité plusieurs fermes sur le territoire du Témiscamingue depuis qu’elle a obtenu son poste en janvier dernier. En parlant avec les familles et les femmes, elles mentionnaient qu’elles avaient le goût de se rencontrer, d’échanger, de briser l’isolement. Ce n’est pas quelque chose qu’elles prennent le temps de faire nécessairement , explique la travailleuse de rang.

Les femmes ressentaient le besoin de se rencontrer, d'échanger et de briser l'isolement. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Sur le bord de l’eau, dans un chalet, les agricultrices sont invitées à partager leur quotidien à travers diverses activités, comme la création.

L’agriculture c’est un mode de vie qui est 24 heures sur 24, donc c’est sûr que ça a un impact dans leur vie. Prendre du temps pour elles, de créer un sentiment d’appartenance à un groupe qui vit sensiblement la même réalité , décrit Sabrina Audet Godin comme étant l'objectif de la journée.

D’autres activités du même genre pourront être organisées, puisque ce temps d’arrêt a suscité l’intérêt de plusieurs femmes agricultrices.