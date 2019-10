Quarante ans de théâtre communautaire francophone à Kingston

Le metteur en scène et membre actif de la troupe depuis les années 80, Normand Dupont, souligne que plusieurs ont répondu à l’appel, mais qu’il a dû faire preuve d’ingéniosité pour que les différentes scènes de la pièce soient cohérentes.

Il y en a une qui vient de Louiseville au Québec, je suis allé chez elle et on a répété et plus tard on a aussi fait une répétition par FaceTime.

Normand Dupont, metteur en scène, Les Tréteaux de Kingston