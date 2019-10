Le vol à l’étalage, nouveau fléau dans Winnipeg

De plus en plus de commerces de détail font affaire avec des agences de sécurité à Winnipeg pour contrer l’augmentation du vol à l’étalage, un phénomène qui dépasse largement les magasins de ventes d’alcool.

Winnipeg a définitivement un sérieux problème , estime Ron D'Errico. Président-directeur général et fondateur d’Impact Security Group, ce dernier emploie plus de 1500 gardes de sécurité à Winnipeg.

Il constate une augmentation de 68 % des demandes reçues l'an dernier pour intervenir dans des pharmacies, des épiceries, des magasins de vêtements et d’alcool.

Cela m’indique où se trouve le problème , reprend Ron D'Errico. Et la réalité est que le problème ne s’en va pas. C’est là, et le seul moyen de le combattre, c’est par une présence policière plus importante.

Afin de dissuader plus de voleurs, les agents de sécurité sont devenus plus visibles et sont souvent présents en permanence dans les magasins.

Il y a cinq ans, ces derniers ne portaient pas d'uniforme et assuraient la sécurité de plusieurs magasins à la fois.

Désormais, c’est normal de voir des officiers patrouiller dans un magasin ou même accueillir les gens à l’entrée. Ron D'Errico, PDG d'Impact Security Group

C’est la direction vers laquelle s’en va la Société manitobaine des alcools et des loteries. Depuis 2018, la société de la Couronne fait intervenir des agents dans ses magasins pendant les heures de pointe et leur demande même de contrôler les pièces d’identité des clients à la porte d’entrée.

Malgré toutes ces mesures, le problème est toujours présent. Les magasins d’alcool de la ville se font voler 10 à 20 fois par jour, a indiqué l’agent de police de Winnipeg, Jay Murray, lors d’une conférence de presse lundi.

Des voleurs plus violents

Selon Ron D’Errico, les adeptes du vol à l’étalage sont devenus plus effrontés et organisés. Ils opèrent souvent en groupe, parfois dans un mouvement brusque et rapide, d'autres fois de manière plus calme, en se séparant pour que les officiers ne puissent pas tous les suivre.

Ils sortent aussi du magasin en groupe. Il est donc difficile d’identifier qui a volé quoi. Ron D’Errico estime que les voleurs sont aussi devenus plus violents.

Certains de ses employés ont été menacés avec des couteaux, du vaporisateur anti-agression et même un extincteur. C’est le moment le plus noir dans l’histoire de Winnipeg pour n’importe quel type d’activité de sécurité dans la province , souligne-t-il.

Son entreprise reçoit aussi des demandes pour des interventions dans les stationnements, compte tenu du nombre de vols dans les voitures.

En chiffres Les chiffres de la police montrent une augmentation de 80 % du nombre de vols à l’étalage. Voici les chiffres pour les vols dont la valeur est de moins de 5000 $ : En 2017 : 2784

En 2018 : 5001 Nombre d'incidents déclarés à la police : Entre août 2017 et juillet 2018 : moins de 4000

Entre août 2018 et juillet 2019 : près de 7000

Le responsable de la région des Prairies pour le Conseil du commerce du Canada, John Graham, dit que la réputation de Winnipeg est bien connue. Cela n’incite pas les commerces à s’y installer, surtout dans le centre-ville.

Les statistiques nationales indiquent que, en moyenne, le vol à l’étalage représente 1,44 % du produit total des commerces. Dans le centre-ville de Winnipeg, c’est le triple. C’est un chiffre alarmant qui a attiré l’attention des commerces au niveau national et régional , indique-t-il.

Quand les entreprises doivent investir et qu’elles regardent où le faire, le taux de vol et le niveau de danger pour les employés sont pris en considération.