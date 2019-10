La fraude de cartes cadeaux, un stratagème répandu mais méconnu

Anand Pavamani, qui travaille dans le domaine des médias à Whitby, tentait alors de s’acheter une tondeuse à gazon dans un magasin Home Depot à la fin du mois de septembre avec sa carte.

Le Centre antifraude du Canada se dit au courant que de telles pratiques de fraude organisée existent, mais dit ne pas les comptabiliser.

Très facile de frauder une carte-cadeau

Selon l'inspecteur Doris Carriere, du service de police de la région de Durham, ce type de fraude fait de nombreuses victimes, mais les cas qui se rendent jusqu’à son bureau sont rares.

Il croit que c’est parce que les gens choisissent de ne pas rapporter la fraude.

L'inspecteur Doris Carriere affirme que même si les escroqueries sur les cartes-cadeaux ne sont souvent pas signalées, elles sont probablement plus fréquentes à mesure que la technologie s'améliore. Photo : CBC/Sue Goodspeed

Il affirme que les fraudeurs disposent de plusieurs moyens de mener à bien leurs opérations de fraude.

Avec des machines à cloner des cartes, peu dispendieuses et faciles à trouver sur internet, et une pile de cartes vides, les fraudeurs peuvent mener à bien leur stratagème.

Avec les programmes informatiques d’aujourd’hui, ce n’est vraiment pas compliqué , affirme Doris Carriere.

Peu de réponses des détaillants

Le plus frustrant, selon Anand Pavamani, c'est le peu de support qu’il affirme recevoir des détaillants qui ont vendu la carte-cadeau.

Du côté de Shopper’s Drug Mart, qui a vendu la carte à ses amis, on lui a dit par courriel que la compagnie n’était responsable que de l’activation de la carte .

Un présentoir de cartes cadeau. Photo : CBC

On l’a envoyé du côté de Home Depot, où il a appris que la carte clonée avait été débitée les 30 avril et 2 mai, peu après son mariage, mais que le magasin ne conserve pas la bande de vidéosurveillance de ses magasins plus de trois mois.

C’est comme si les détaillants s’en lavaient les mains , affirme-t-il.

Anand Pavamani a signé une déclaration à la police et a envoyé une plainte à Blackhawk Network, la compagnie responsable de sa carte-cadeau.

Nos collègues de CBC ont obtenu une réponse de Blackhawk Network. La compagnie basée aux États-Unis dit ne pas commenter les cas individuels, mais affirme avoir consacré beaucoup de temps et d’efforts à la mise en place de technologie antifraude et à la prévention de la fraude .

M. Pavanami a finalement réussi à obtenir un remboursement du montant soutiré à sa carte-cadeau, mais croit que c’est en raison de l'implication de CBC.

Comment se protéger

Le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs de l'Ontario affirme que les consommateurs peuvent faire certaines choses pour se protéger.

Acheter uniquement des cartes gardées derrière un comptoir.

Ne pas acheter une carte qui semble indiquer qu'il y a eu atteinte son intégrité ou une tentative de falsification.

Mais l'expert en cybersécurité Claudiu Popa croit qu'il y a en fait très peu de choses que les consommateurs peuvent faire lorsqu'il s'agit d'escroquerie par carte-cadeau.

L'écosystème de la fraude par carte-cadeau est énorme. Et il présente de nombreuses possibilités de méfaits, de fraude, d'escroquerie. Personnellement, je reste loin des cartes-cadeaux. Claudiu Popa, expert en cybersécurité

Il recommande aux gens d'acheter des cartes-cadeaux en ligne directement chez les détaillants ou de ne pas en acheter du tout.