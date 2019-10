Le chef de l’opposition à l’hôtel de ville n’avait qu’un seul mot pour décrire les problèmes récurrents de toilettes bouchées et de dégâts d’eau souillée à la centrale de police Victoria : « Dégueulasse. »

Jean-François Gosselin trouve inacceptable que les policiers de Québec doivent travailler dans des conditions qu’il qualifie de dignes du « tiers monde ».

Il n'y a personne qui va me faire croire qu'en 2019, c'est acceptable que nos policiers travaillent dans une centrale de police dans des conditions comme celles-là à la Ville de Québec. C'est gênant , a-t-il martelé.

Il réagissait ainsi aux informations obtenues par Radio-Canada, selon lesquelles la centrale de police Victoria est aux prises avec de sérieux problèmes d’infiltration d’eau souillée.

Des détenus bouchent régulièrement les toilettes des cellules afin d'inonder les espaces du personnel, situés à l’étage inférieur.

Lors d’une inspection cet automne, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ( CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ), a constaté cinq dérogations à a Loi sur la santé et la sécurité au travail à la centrale Victoria.

La CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail soulève notamment que la Ville n’informe pas adéquatement ses travailleurs affectés au nettoyage des sinistres, ce qui présente un risque de prolifération de moisissures dans l’air , peut-on lire dans le rapport d’inspection daté du 28 octobre.

La CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a ordonné à la Ville de corriger la situation d’ici le 7 novembre.

Mauvaise idée

Le chef de l’opposition rappelle également que la Ville souhaite déménager les patrouilleurs de La Haute-Saint-Charles et de Charlesbourg dans l’édifice du parc Victoria en attendant la construction d’une toute nouvelle centrale de police.

Une très mauvaise idée selon Jean-François Gosselin.

On ne peut pas penser déménager des patrouilleurs là. Il faut penser à les sortir de là et il faut que le dossier de la nouvelle centrale de police avance , a-t-il laissé tomber.

Un bâtiment sécuritaire

Lors d’une mise au point mercredi après-midi, la Ville a réitéré que le bâtiment de la centrale Victoria était sécuritaire pour les employés.

Une étude sur la qualité de l’air du CIUSSS, dont les résultats ont été acheminés à la Ville au début de mois, n’a décelé aucun risque pour les travailleurs.

Il n'y a aucun enjeu, ni pour la sécurité des utilisateurs ni pour gens qui travaillent , assure le conseiller municipal Jérémie Ernould.

Il ajoute que les espaces de travail sous les cellules, là où se produisent les dégâts d’eau, sont désormais vacants.

Le conseiller municipal Jérémie Ernould Photo : Radio-Canada

Tous ces locaux-là ont été libérés. Donc il n'y a pas personne qui travaille avec de la pluie qui lui tombe dessus à l'occasion. Jérémie Ernould, conseiller municipal d'Équipe Labeaume

Jérémie Ernould admet toutefois que la situation n’est pas idéale et que le bâtiment construit dans les années 60 a des problématiques , d’où l’intention de construire un nouveau quartier général pour les policiers.