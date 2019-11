Les papillons daltoniens en hiver, de Mélodie Charest

Biographie

Mélodie Charest est originaire de Saint-Liboire. C'est pour imiter son grand frère qu'elle s'est mise à lire. Toutes ces histoires dévorées clandestinement en classe de sport ou dans le chaos d’une file d’attente l’ont orientée vers un diplôme d'études collégiales en Arts, lettres et communication. Mais son amour de la littérature est devenu un besoin de liberté, une impatience de participer au cadavre exquis de notre avenir . C’est ce qui l'a poussée à entreprendre des études universitaires en géographie, un domaine d’étude qui tente de comprendre toutes les facettes des cultures et les manières dont celles-ci peuvent jouer un rôle déterminant dans notre compréhension du présent, du passé, mais surtout du futur.

Premières lignes

Ce qu’en pense le comité de sélection

« À mi-chemin entre le journal intime et le poème féministe, cette suite a des accents de road trip et de bilan existentiel, en vers et en fragments. La voix tour à tour écorchée, intempestive et directe se déplace de points de colère en accalmies pour finalement en venir à ce timide aveu : "Je ne suis pas capable d’écrire le bruit du vent." Ici, la candeur et la férocité s’allient de façon surprenante et nuancée. »

Véronique Cyr, membre du comité de sélection 2019