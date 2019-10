La collecte des bonbons d'Halloween reportée à Thurso, maintenue à Gatineau et à Ottawa

Tandis que la collecte des bonbons est maintenue jeudi à Gatineau et à Ottawa, la Ville de Thurso a annoncé, mercredi, que l'activité est reportée à vendredi sur son territoire. Thurso justifie sa décision par la pluie abondante qui est attendue jeudi, 31 octobre.

C'est vraiment une question de sécurité. On a réuni ce midi les services de sécurité de la Ville et on a évalué que ce serait extrêmement dangereux de patrouiller dans les rues avec les gros camions , a expliqué le maire Benoit Lauzon en entrevue à Sur le vif. C'est vraiment une question de sécurité pour nos jeunes.

On a déjà vécu des Halloweens avec un peu de pluie et un peu de neige, mais avec les fortes quantités d'eau qui sont annoncées, ce n'est vraiment pas responsable de fêter cette fête-là dans des conditions comme ça et c'est pour ça que c'est reporté au lendemain , a-t-il précisé.

Ici, pour nous, c'est la première fois qu'on vit ça. Benoit Lauzon, maire de Thurso

Les quantités totales de pluie pourraient dépasser les 50 mm et les vents pourraient souffler jusqu'à 90 km/h , indique Environnement Canada sur son site Internet, au sujet du secteur de Haute-Gatineau - Lièvre - Papineau.

Rien ne change à Gatineau et à Ottawa

Pour sa part, le Service de police de la Ville de Gatineau a fait savoir sur Twitter, mercredi après-midi, que l'Halloween aura lieu comme prévu jeudi sur son territoire.

La Ville d'Ottawa a pris la même décision, tout en appelant les citoyens à la prudence. Qu’il pleuve ou qu’il vente demain, célébrons tous l'Halloween! a écrit la Municipalité dans un microbillet.

L'Halloween reportée ailleurs aussi

Les villes de Sainte-Julie, Varennes, McMasterville, Sorel-Tracy, Mont-Saint-Hilaire, Beloeil et Magog font aussi partie de celles qui ont choisi de reporter la collecte de bonbons au vendredi 1er novembre. Des bulletins météorologiques spéciaux touchent la plupart des secteurs du sud de l'Ontario et du Québec.

La mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, a confié à La Presse canadienne que la Ville a souvent reçu des demandes pour déplacer les festivités de l'Halloween lorsqu'il y a de la pluie ou de la neige, mais qu'il s'agit de la première fois qu'une telle décision est prise. Elle estime que la majorité de la population est heureuse du changement.

Elle a indiqué avoir utilisé de nombreux moyens, allant des réseaux sociaux aux médias traditionnels en passant par les panneaux électroniques, pour s'assurer que la population est mise au courant.