14 personnes arrêtées en Mauricie en lien avec un réseau de production de cannabis

14 personnes ont été arrêtées par l’Escouade d’enquête et de coordination du crime organisé (EECCO) de la Sûreté du Québec (SQ) relativement à des perquisitions faites en mai dernier en Mauricie , qui visaient un réseau de production et de vente de cannabis.

Les hommes et les femmes arrêtés ont entre 26 et 64 ans et proviennent de Trois-Rivières, Saint-Boniface, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Drummondville et Saint-Cyrille-de-Wendover.

Un quinzième individu est toujours recherché en vertu d’un mandat d’arrestation : il s’agit de Christophe Bouchard, 42 ans, de Mirabel.

Les personnes arrêtées reviendront en cour le 13 décembre au palais de justice de Trois-Rivières pour la suite des procédures. Ils devront comparaître pour faire face à des accusations diverses en matière de production et de vente de cannabis illicite, de complot et de vol d’électricité.

Le 29 mai dernier, 33 perquisitions dans la région ont mené à la saisie de 15 000 plants et boutures de cannabis, 35 kg de cannabis en vrac, plus de 40 kg de haschich, plus de 15 000 $ en argent ainsi que 10 véhicules.