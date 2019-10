Les maisons les mieux décorées pour l'Halloween en Outaouais et dans l'Est ontarien

Rue Papineau, à Thurso, dans la Petite-Nation

Depuis 11 ans, Diane Legault crée une maison hantée vivante devant, derrière et à l'intérieur de sa demeure de Thurso, avec l'aide de ses proches. Le soir de l'Halloween, des comédiens effroyablement bien déguisés envahissent son terrain et sa maison transformée pour l'occasion. Un cercueil, une étrange grand-mère qui se berce et un couple de mariés (à la vie, mais surtout à la mort!) donnent la frousse aux quelques 700 curieux qui se déplacent pour vivre l'expérience.

L'installation comporte plus de 1000 objets qui ont coûté quelques 20 000 $. Les préparatifs commencent dès le 1er octobre, puisqu'il faut un mois entier pour préparer l'attraction, désormais attendue chaque année par les familles.

Les comédiens costumés ajoutent une ambiance lugubre au décor de Diane Legault à Thurso. Photo : Courtoisie des propriétaires

Rue du Télégraphe, à Alfred, dans l'Est ontarien

Toute la famille met la main à la pâte pour préparer la maison hantée, chez les Leduc.

Citrouilles et fantômes ornent certes la façade, mais c'est à l'intérieur que Sébastien et son père Normand invitent les enfants et leurs parents à entrer. Les enfants sont tous énervés quand ils voient ça , affirme Normand Leduc, d'un ton un peu mystérieux, histoire de conserver l'effet de surprise.

Le duo est convaincu que le décor d'épouvante fait bien plaisir aux familles des environs, puisque les gens font le détour de Hawkesbury, entre autres, pour venir chercher des friandises chez eux.

La famille Leduc prépare une maison hantée à l'intérieur de sa demeure déjà bien décorée pour l'Halloween Photo : Courtoisie des propriétaires

Rue de l'Hermitage, à Gatineau, en Outaouais

Pour Denise Demers et son conjoint Daniel, les préparatifs de l'Halloween commencent la fin de semaine précédant la fête costumée.

Le couple a fabriqué lui-même plusieurs éléments de leur décor, ce qui représente des dizaines d'heures de travail.

Il leur faut à tous les deux la journée entière du 31 octobre pour se préparer, puisqu'ils reçoivent la visite d'environ 750 petits monstres. Ils se lèvent donc très tôt le matin pour installer les derniers morceaux avant de se costumer et se maquiller. « On a vraiment très hâte! », déclare Mme Demers avec enthousiasme.

Denise Demers et son conjoint Daniel fabriquent eux-mêmes plusieurs éléments de leur décor d'Halloween. Photo : Courtoisie des propriétaires

Rue Sainte-Marie, à Gatineau, en Outaouais

La façade de la maison Annie Lapointe et Pierre-Luc Gagné s'avère bien décorée pour attirer les curieux. Les plus braves devront cependant entrer dans le garage hanté s'ils veulent leur part de friandises.

Attention : ils croiseront certainement les restes d'un bébé (ne vous en faites pas, ce n'est qu'une poupée!) dans sa chaise-haute ensanglantée, ou encore un cimetière qui n'a rien de rassurant. Il faut prévoir quelques minutes à l'intérieur pour remarquer tous les détails, finement assemblés.