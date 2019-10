L'Halloween reportée dans plusieurs villes de l'Estrie et du Centre-du-Québec

Environnement Canada prévoit qu'un système provenant des Grands Lacs causera de fortes pluies jeudi et vendredi accompagnées de vents qui pourraient souffler jusqu'à 90 kilomètres à l'heure. Plus de 50 millimètres de pluie pourraient s'abattre sur la région, prévient l'organisme.

Les villes de Magog, Orford, Drummondville et Asbestos ont donc préféré remettre la fête au lendemain.

Sherbrooke, Bromont, Granby, Lac-Mégantic et East Angus ont quant à elles préféré n'apporter aucun changement.

À courte échéance comme ça, pour nous, c'est très difficile de reporter à une autre journée et d'avoir autant de bénévoles pour sillonner les rues et assurer la sécurité de nos enfants. C'était une option dans la réflexion, comme la possibilité d'avoir deux soirs consécutifs l'Halloween, ce qui n'est pas très bon non plus , explique le directeur du Service de police de Sherbrooke, Dany McConnell.

Les municipalités de Coaticook, Cookshire-Eaton et Saint-François-Xavier-de-Brompton étaient de leur côté toujours en réflexion mercredi après-midi.