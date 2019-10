Le Toronto FC espère se rendre à nouveau en finale de la MLS

Le Toronto FC n’est plus qu’à un match d’obtenir son billet pour la finale des éliminatoires de la MLS. Les champions en titre, Atlanta United, se dressent toutefois sur la route des hommes de l’entraîneur-chef Greg Vanney, mercredi soir.

Les deux présences consécutives en finale de la Coupe MLS des Torontois, soit en 2016 et en 2017, ne figurent pas si loin dans les annales de l’équipe, mais nombre de partisans semblent avoir tourné la page sur cette glorieuse époque.

Être des matchs éliminatoires, c’est quelque chose avec lequel je suis satisfait , lance d’emblée Anton Rudisuela, un partisan ottavien du Toronto FC.

Pour de nombreux supporteurs, le chemin parcouru cet automne dépasse déjà largement les attentes. Le Toronto FC avait raté les éliminatoires en 2018.

Pour une équipe qu’on n’aurait pas vue à cette étape de la compétition il y a quelques années, ça fait plaisir de voir que le soccer prend plus de dynamisme. Duvalier Monkam, partisan

Sur la pelouse du Mercedes-Benz Stadium mercredi à Atlanta, les Torontois tenteront de renouer avec des résultats plus probants en éliminatoires. Il y a plus à gagner. C’est la reconquête de tous les fans qui ont cru qu’il ne valait plus la peine de croire au Toronto FC , note Duvalier Monkam, qui suit les activités de l'équipe depuis cinq ans.

Atlanta a perdu des plumes depuis sa conquête de la Coupe MLS en 2018. L’entraîneur-chef Gerardo Martino a quitté son poste pour prendre les commandes de l’équipe nationale masculine du Mexique, alors que Miguel Almiron, le surdoué au milieu de terrain, a fait ses valises pour défendre les couleurs de Newcastle United en Angleterre.

Avec l'ajout de quelques remplaçants dignes de ce nom, le Toronto FC a des chances de l'emporter contre l’équipe de l’État de la Georgie. Selon plusieurs partisans, l’équipe de la Ville Reine peut même célébrer le fait de ne plus compter sur le brio d’un seul joueur pour venir à bout de ses rivaux.

Quand [Sebastian] Giovinco a quitté le TFC, c’est toute une partie du club qui a été arrachée , analyse Brent Nyznyk, un des membres fondateurs de l’Original 109, un groupe de partisans fondé dès la création de l’équipe en 2005.

Aujourd’hui, c’est l’effort de toute une équipe qui nous a menés jusqu'ici, dit-il. Nous avons la profondeur pour y arriver.

Le départ de Giovinco pour le club Al-Hilal en Arabie saoudite en janvier dernier a mené l’équipe à revoir ses visées pour la saison 2019. Le titre paraissait inatteignable pour plusieurs amateurs.

Dans mon coeur, je veux que Toronto gagne chaque fois. Ce serait bien de gagner le championnat une deuxième fois en trois ans, mais je vais aimer mon équipe, peu importe ce qui se produit. On ne s’attendait pas à ça , conclut Anton Rudisuela.

En cas de victoire, Toronto retrouvera les Sounders de Seattle pour disputer la finale de la Coupe MLS. Les représentants de l’Association de l’Ouest ont obtenu leur billet pour la finale mardi soir à Los Angeles.