Des villes du Québec reportent l'Halloween pour cause de mauvais temps

En raison des intempéries, un nombre croissant de villes annoncent qu'elles fixent au vendredi le moment où enfants et adolescents circuleront dans les rues, déguisés, pour récolter des bonbons.

En effet, Environnement Canada prévoit que, jeudi, les quantités totales de pluie pourraient dépasser les 50 millimètres et que les vents pourraient souffler jusqu'à 90 kilomètres à l'heure dans le sud de la province. Des chutes de neige significatives sont attendues sur le nord-ouest et le centre du Québec.

La liste des villes touchées par ce report va comme suit : Longueuil, Saint-Lambert, Sainte-Julie, McMasterville, Varennes, Sorel-Tracy, Mont-Saint-Hilaire, Beloeil , Saint-Colomban , Thurso, Magog, Trois-Rivières et Drummondville.

D'autres villes pourraient se joindre à ce mouvement.

À Sainte-Julie, pour s'assurer de prévenir tout le monde, la Ville annonce ce changement par l'entremise de son site Internet, des médias sociaux, de panneaux électroniques et d'un système d'appel automatisé. Une communication spéciale est aussi faite aux écoles.

Le Club Optimiste et la Régie de police ont également été informés pour assurer la sécurité des jeunes lors de la soirée du 1er novembre , est-il écrit sur la page Facebook de Sainte-Julie.

En temps normal, la pluie ne nous aurait pas fait changer la date de l’événement; il s’agit vraiment du caractère exceptionnel des précipitations qui nous pousse à le faire , a écrit la mairesse, Suzanne Roy.

C'est vraiment une question de sécurité publique pour les petits qui seront dans les rues. Donc, on a pesé les inconvénients et les avantages et définitivement, je peux vous dire que les avantages étaient beaucoup plus lourds que les inconvénients.

Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie