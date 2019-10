Criminalité : des résidents de Lorette veulent une patrouille communautaire

Lori Gauthier a assisté à une rencontre organisée par des résidents lundi soir pour parler de la criminalité dans le village. Cette citoyenne de Lorette se dit concernée par des incidents qui deviennent plus fréquents. Selon elle, il s'agit de délits mineurs, le plus souvent commis la nuit, comme le cambriolage des voitures pour voler de la monnaie ou des objets de valeur.

Le village de Lorette est en proie à la petite délinquance. Photo : Radio-Canada / Radio-Canada/Aude Brassard-Hallé

Nous soupçonnons des adolescents ou de jeunes adultes qui cherchent quelque chose à faire , indique-t-elle.

Selon elle, une trentaine de résidents se sont réunis lundi soir à la bibliothèque du Collège Lorette Collegiate pour parler de cette petite criminalité et de la mise sur pied d'une patrouille communautaire.

Cécile Dumesnil est propriétaire d'une pharmacie dans le village. Elle n'a pas assisté à la rencontre mais affirme être préoccupée par ces actes de vandalisme.

On en entend parler de plus en plus souvent. Dans le temps, peut-être que ce n'était pas aussi souvent, mais dernièrement ça semble être tous les jours, toutes les semaines , remarque-t-elle.

Le maire de la municipalité rurale de Taché, Justin Bohémier, a aussi eu vent de cette petite criminalité.

« On entend ça très souvent. On parle aux agents de la GRC Gendarmerie royale du Canada à propos de ces incidents. Ce n'est pas quelque chose de positif. On aimerait trouver une solution », indique-t-il.

Justin bohémier, maire de la municipalité rurale de Taché. Photo : Radio-Canada / Patricia BITU TSHIKUDI

Une patrouille communautaire a déjà existé à Lorette avant d'être abolie il y a plus d'une dizaine d'années.

Justin Bohémier voit d'un bon oeil son retour. D’après lui, c'est un système très efficace qui encourage les gens du village à travailler ensemble pour trouver une solution au problème. À la municipalité, on encourage ça, car pour nous c'est gagnant-gagnant.

Cécile Dumesnil pense que cette initiative augmentera le sentiment de sécurité au sein de la communauté. Lori Gauthier est d'avis qu'une patrouille communautaire qui travaille de concert avec la police pourrait contribuer à faire baisser cette petite délinquance. Elle dit en avoir discuté avec la GRCGendarmerie royale du Canada qui, selon elle, est favorable à l'initiative.

Rapporter les incidents

Par ailleurs, le maire encourage les citoyens à signaler tous les actes de vandalisme à la police, quelle que soit leur nature.

Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas appeler la GRC alors que c'est très important. Ça ne veut pas dire que la police va trouver les présumés auteurs, mais ça contribue à augmenter les statistiques et elle verra qu'il y a un problème.

Justin Bohémier indique par ailleurs que la municipalité compte rencontrer prochainement le groupe de résidents pour discuter du possible rétablissement de la patrouille communautaire.