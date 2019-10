Deux semaines de vacances pour préparer l’Halloween

Depuis 13 ans, une soixantaine de personnages ont été fabriqués par le couple. Petits et grands peuvent apprécier les scènes qui changent année après année.

En 2012, on pouvait voir un énorme bateau pirate. Cette année, le couple a opté pour un cimetière devant leur maison.

On ne veut pas faire peur aux enfants. On veut faire certain qu'ils vont revenir toutes les années. On essaie de garder la magie de l'Halloween avec des histoires d'enfants, en évitant le sang.

-Suzanne Bellemare