Feux de forêt : les forts vents font craindre le pire en Californie

Plus de 1,5 million de Californiens se sont réveillés sans électricité mercredi matin alors que les feux qui ravagent l’État depuis le début de la semaine poursuivent leur progression, attisés par des vents de plus de 80 km/h.

Selon le Centre météorologique national (NWC) américain, des vents forts et secs pouvant atteindre 110 km/h en provenance de l’intérieur du continent devraient continuer de souffler sur la Californie au moins jusqu’à jeudi.

Au moins une douzaine de feux de forêt sont actuellement en activité sur le territoire californien, dont seulement quatre sont en partie contenus par les pompiers.

À Los Angeles, dans le sud de l’État, où plus de 9000 personnes ont dû être évacuées ces dernières heures, le plus important feu baptisé Getty Fire en référence au célèbre musée Getty situé dans le secteur, menaçait toujours mercredi matin le quartier huppé de Brentwood, attisé par les puissants vents du Santa Ana.

Un pompier marche près du feu de Saddleridge à Newhall dans le nord de Los Angeles. Photo : afp via getty images / JOSH EDELSON

Malgré des vents soutenus de plus de 80 km/h, les pompiers affirment avoir réussi à créer une zone tampon qui protège les habitations sur une portion d’environ 15 % du périmètre de l’incendie qui ravage les zones boisées sur les hauteurs de Los Angeles.

Les flammes hors de contrôle ont détruit au moins 12 maisons dans les riches secteurs qui surplombent la ville où au moins 265 hectares de zones boisées sont partis en fumée. Les feux n’ont pour l’instant fait aucune victime, confirment les autorités de l’État.

Cet incendie serait par ailleurs de nature accidentelle, selon le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, qui a été informé par les enquêteurs du service des incendies que c’est la chute d’une branche d’eucalyptus cassée par les forts vents qui a allumé le brasier en tombant sur des lignes électriques du Los Angeles Department of Water and Power (LADWP), un service public qui dépend de la municipalité.

Il suffit d'une braise emportée par le vent pour déclencher un autre incendie [...] On sait que des braises peuvent être transportées sur plusieurs kilomètres, donc cet épisode venteux nous inquiète beaucoup. Ralph Terrazas , chef du service des incendies de Los Angeles

Un incendie dans Valle de Guadalupe, Basse-Californie Photo : Reuters

150 000 évacués dans le nord de l'État

Dans le nord de l’État où les forts vents du Diablo attisent au moins quatre importants feux de forêt, plus de 300 kilomètres carrés de forêt et de broussailles, soit plus que la superficie de l’île de Laval, au Québec, ont été réduits en cendres dans la région de Sonoma par un gigantesque brasier baptisé Kincade Fire .

Les flammes qui se sont propagées sous l’effet de rafales de vents atteignant 100 km/h par endroits se sont aussi propagées dans la vallée de Napa et à Middletown dans le sud de la vallée.

Au moins 127 bâtiments, dont 57 maisons, ont été brûlés jusqu’ici, sans compter les importants dommages causés à de nombreux vignobles de la région réputée partout dans le monde pour la qualité de ses vins.

Selon le site du département californien de la Protection des forêts, le feu Kincade n’était contenu qu’à environ 30 % mercredi matin.

Plus de 150 000 personnes sont toujours évacuées dans le nord de la Californie en raison des feux. Environ 40 000 personnes ont obtenu le droit de réintégrer leur demeure, mais beaucoup n’osent pas le faire en raison de la fumée très persistante et des coupures de courant qui se multiplient dans les zones touchées par les feux depuis le début de la semaine.

Deux pompiers regardent au loin l'incendie Kincade. Photo : Reuters / Stephen Lam

Interruptions majeures de courant

Plusieurs de ces pannes sont volontairement déclenchées par les compagnies d’électricité pour protéger le réseau de distribution et éviter que des branches ou des débris emportés par les forts vents n’allument de nouveaux incendies en entrant en contact avec des fils sous tension.

En tout, plus de 1,5 million de Californiens étaient privés d’électricité mercredi matin. C’est la troisième interruption massive d’électricité cette semaine dans l’État. Tout comme des centaines de milliers de citoyens privés de courant et d’eau potable, un grand nombre de restaurants, d’épiceries et d’entreprises agricoles doivent assumer des pertes majeures en raison de l’absence de réfrigération, de lumière et d’énergie.

Visiblement irrité par la situation, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a vertement interpellé les fournisseurs privés d’électricité mercredi.

Les fournisseurs peuvent-ils trouver une solution? Et faire ce satané boulot, qui aurait dû être fait il y a bien longtemps, de moderniser leurs lignes électriques, de les enterrer? Faire en sorte de gérer ces coupures d'électricité d'une manière un peu plus sophistiquée? Gavin Newsom, gouverneur de la Californie

De leur côté, certaines compagnies d’électricité, dont la Pacific Gas and Electric (PG&E), ont promis d’accorder un crédit à leurs clients pour compenser les pertes qu’ils ont subies en raison des pannes d’électricité.