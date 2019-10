Davantage de services en français réclamés pour les enfants autistes de l'Ontario

C'est une des recommandations qui ressort du rapport du Comité consultatif sur l'autisme, responsable de conseiller le gouvernement pour créer un nouveau programme ontarien des services en matière d'autisme.

Les membres du groupe d'experts recommandent que les services en français soient disponibles à travers la province pour les familles dont les enfants ont reçu un diagnostic d'autisme.

Les membres du comité sont des parents d'enfants autistes, des autistes adultes et des experts en psychologie, en éducation et en analyse comportementale, entre autres. Les 20 personnes se sont réunies 18 fois au cours des derniers mois pour émettre une série de recommandations au gouvernement.

Parmi les autres recommandations, les experts estiment que tous les enfants qui ont reçu un diagnostic provisoire doivent avoir accès à certains services, même s'ils ne seront pas enrôlés dans le programme avant d'avoir un diagnostic officiel.

Ils estiment que l'intervention précoce permet d'améliorer les chances des enfants de se développer.

Ils demandent que la liste d'attente et sa gestion soient transparentes et accessibles aux familles.

Le comité reconnaît que les listes d'attente pour accéder aux services seront inévitables en raison des limites budgétaires de 600 millions de dollars.

Il mise toutefois sur trois priorités :

La mise en oeuvre du nouveau programme est prévue pour avril 2020.

Le nouveau ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, Todd Smith, s'est montré encouragé en chambre mercredi :

Notre objectif est de concevoir un programme durable et fondé sur les besoins qui appuie le plus grand nombre possible d'enfants et de jeunes atteints d'un trouble du spectre de l'autisme et leur famille.

Todd Smith, ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires