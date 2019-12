Les objets d’autrefois étaient-ils plus durables que ceux d’aujourd’hui? C’est l’avis d’un Matanais, pour qui cette réflexion a donné naissance à une impressionnante collection d’antiquités.

J’ai commencé avec une vieille laveuse à tordeur, se souvient Jérôme Lévesque. Je me suis dit : "Elle a 100 ans et je l’ai". Je ne comprenais pas pourquoi ces anciennes laveuses-là fonctionnaient, alors que celles d’aujourd’hui…

Je me suis mis à penser : "comment se fait-il que nos objets d’aujourd’hui ne durent pas, comme dans l’ancien temps?" Jérôme Lévesque, collectionneur

C’est ainsi que le Matanais a commencé à collectionner des antiquités, il y a une quinzaine d’années.

Aujourd’hui, le collectionneur possède des dizaines de lampes à l’huile, des vieux fers à repasser, des téléphones, des radios et toutes sortes d'autres objets qui ont tous une chose en commun : ils ne datent pas d'hier. Un coup que tu es parti, tu n’es plus capable d’arrêter , dit-il.

Une collection en pleine évolution

Avec le temps, Jérôme Lévesque a été forcé de s’adapter. Les gros articles [comme la laveuse], je les ai vendus parce que c’était trop gros, explique-t-il. J’ai abandonné ça pour les lampes à l’huile. [...] Là, je suis rendue que je cherche des petits objets spéciaux.

Les lampes à l'huile représentent une grande partie de la collection de Jérôme Lévesque. Photo : Radio-Canada

Même s’il se concentre maintenant sur des articles de plus petites tailles, Jérôme Lévesque doit encore se départir de certains objets, faute d’espace.

Je ne suis pas un ramasseur impulsif, je suis un collectionneur, soutient-il. Quand j’en ai trop, j’en vends. Je n’ai pas le choix parce qu’à un moment donné, ce n’est plus une maison que je vais avoir ici!

Malgré tout, il demeure difficile pour lui de laisser aller ses objets. C’est surtout ma femme qui me dit : "Là, c’est trop", raconte-t-il. J’ai de la misère parce que je les ai adorés, je les ai frottés, je les ai nettoyés. Ce sont des bébés. Quand quelqu’un arrive pour acheter [un objet], tu en poses des questions! "Qu’est-ce que tu vas faire avec? Vas-tu l’acheter pour le collectionner, pour le mettre dans ta maison?" Tu as peur de laisser l’objet partir.

Quant aux articles qui s’ajoutent à sa collection, Jérôme Lévesque les trouve principalement dans des ventes de garage. Je vais jusqu’à Québec pour faire des ventes de garage, dit-il. Mais il faut faire attention quand on parle d’antiquités [...] Si tu vois que c’est bien sablé, bien travaillé, ce n’est plus de l’antiquité, ce sont des répliques. Il faut vraiment faire des petites recherches, sinon tu vas te faire entourlouper.

Cet affûteur de lame de rasoir est un des articles favoris de Jérôme Lévesque. Photo : Radio-Canada

Parmi les centaines d'articles qu'il possède, le collectionneur a ses préférés, dont un affûteur pour lames de rasoir qui daterait, selon lui, des années 1800 ou du début des années 1900. Aujourd'hui, les lames Gillette, qu'est-ce qu'on fait avec? On se rase et on les jette , constate-t-il.

D’hier à aujourd’hui

Lorsque Jérôme Lévesque a commencé à se passionner pour les antiquités, ses proches comprenaient mal ce qui le motivait. Mes enfants ont dit : "Qu’est-ce que tu fais là? Ça t’apporte quoi?" , se remémore-t-il.

Ça m’apporte un objet quelconque, mais après ça, il faut que je l’étudie. C’est ça que j’aime. Je commence à me demander : "Ça date de quelles années? Pourquoi ils ont fait ça? Et pourquoi aujourd’hui, ça n’existe plus?" Jérôme Lévesque, collectionneur

Ça m’apporte une réflexion, des années d’aujourd’hui aux années du passé, ajoute-t-il. [...] Nos arrières grands-pères et [les gens] encore plus vieux, comment ils ont fait pour conserver ces objets-là, pour qu’on puisse les avoir encore aujourd’hui?

Jérôme Lévesque affirme que si certains qualifient ces objets de vieilleries, pour lui, ce sont de véritables œuvres d'art.