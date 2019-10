Apple ajoute près de 400 émojis, qui incluent maintenant les personnes non binaires

Apple a élargi cette semaine son offre d’émojis, qui inclut maintenant des versions non binaires de presque tous les émojis humains, ainsi que des couples non binaires.

Les 328 nouveaux designs sont accessibles avec la mise à jour iOS 13.2, selon Emojipedia (Nouvelle fenêtre) . Les émojis non binaires s’étendent même jusqu’à des créatures fantastiques comme des sirènes, des fées et des vampires.

D’anciens émojis ont également été mis à jour pour ajouter une option non binaire. De plus, pour les émojis qui représentent plusieurs personnes, vous pouvez maintenant choisir la couleur de peau de chaque individu.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Plusieurs combinaisons d'émojis sont maintenant possibles pour représenter les couples. Photo : Emojipedia

Selon le site The Guardian, plusieurs membres de la communauté LGBTQ ont célébré ces ajouts, mais certains d’entre eux ont été plus critiques, affirmant que les émojis non binaires renforçaient le stéréotype de ce à quoi devraient ressembler les personnes dont le genre est non conforme.

Des émojis axés sur l’inclusion

Plusieurs des nouveaux émojis sont axés sur l'inclusion, avec des symboles pour les personnes malentendantes ou non-voyantes, des membres prosthétiques et des chaises roulantes.

On y retrouve aussi des nouveaux émojis de nourriture, huit nouveaux animaux et une poignée de symboles distinctifs, comme un émoji de goutte de sang pour aider les gens à parler des menstruations.

De plus en plus de marques et de compagnies se soucient d’être inclusives, selon ce que rapporte The Guardian. L’application de rencontre Tinder a récemment permis à ses membres d’afficher leurs identités sexuelles et de genre (Nouvelle fenêtre) . L’année dernière, le géant de la mode rapide H&M a lancé une collection non genrée. Puis le mois dernier, Mattel, le fabricant de Barbie et de G.I. Joe, a lancé une collection de poupées non genrées.

Les nouveaux symboles sont disponibles avec iOS 13.2, mais seulement pour les iPhone 6S ou plus récents. Google a également ajouté plusieurs émojis similaires en septembre, mais ce n’est pas tous les appareils Android qui ont accès à la mise à jour Android 10.