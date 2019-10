Elles ne célèbrent pas l’Halloween pour des raisons religieuses

Pour certains croyants musulmans ou chrétiens, l’Halloween est une fête païenne. Certains l'associent même au satanisme. En raison de leur conviction, ils s'opposent à ces célébrations et évitent de laisser leurs enfants faire du porte-à-porte.

Jessica Caron est de confession catholique. Sa communauté organise une soirée de la Toussaint le jour de l’Halloween. La Toussaint est une fête catholique qui honore tous les saints.

Pour souligner l'événement, les enfants portent des déguisements de saints afin de s'inspirer de leurs vertus et de leurs oeuvres. Chaque enfant fait une petite présentation concernant le saint qu’il représente. En plus des personnages bibliques, bonbons et sucreries sont aussi de la fête.

Jessica Caron et ses quatre enfants célèbrent, pour leur part, la fête de la Toussaint. Photo : Jessica Caron

C’est sûr qu’il y a des bonbons, des jeux. On ne veut pas enlever ça à nos enfants donc on fait plein d’activités, mais qui ont rapport avec la vie après la mort , dit-elle.

Pour eux, pas de déguisement de sorcières, de squelettes ou de zombies. Pourtant, quand Jessica était plus jeune, sa famille célébrait la Toussaint à l’église et aussi l’Halloween, avec des déguisements et en faisant du porte-à-porte pour amasser des bonbons. En vieillissant, cette façon de faire l’attirait de moins en moins.

J’ai vu des costumes dont mes enfants avaient peur, donc je me suis détachée de cette tradition Jessica Caron

Pour Berty Malonda Sita, chrétienne protestante, l’Halloween est une fête satanique . Elle se dit prête à garder sa fille à la maison plutôt que de l'envoyer à l'école le jour de l'Halloween.

Berty Malonda Sita croit qu’il faut protéger son enfant des malédictions de l’Halloween. Photo : Berty Malonda Sita

Pourquoi se déguiser en monstre ou en diable alors que le mal existe ? En tant que chrétienne, je dois la protéger. Berty Malonda Sita

Même son de cloche du côté de Désiré Ndambi, qui considère que l’Halloween n’est pas une fête chrétienne.

Quand mes enfants étaient petits, on appelait l’école pour leur dire que, comme c’est la fête d’Halloween, ils ne viendront pas à l’école , explique-t-il.

Rabab Ali est musulmane. Elle dit que l’Halloween est haram, c’est-à-dire interdite, et que c’est le jour du diable.

Rabab Ali croit que participer à l'Halloween est un péché. Photo : Rabab Ali

Les musulmans, on ne fête pas ce genre de chose. C’est comme commettre péché. Rabab Ali

Il n'y a pas seulement des raisons religieuses qui sont évoquées par ceux qui choisissent de ne pas fêter l'Halloween : Aizeta Barro est originaire du Burkina Faso; l’Halloween ne fait tout simplement pas partie de sa culture.

On ne fête pas ça dans ma communauté , dit-elle.

Bonbons ou mauvais sort?

Pour Jessica Caron, c’est important de faire attention aux expressions employées. Selon elle, trick or treat ou, en français « bonbons ou malédiction » ne sont pas des expressions attirantes en raison de leur connotation négative.

C’est sûr qu’on préfère recevoir des bénédictions que des malédictions , note-t-elle.

Elle ajoute que les paroles ont un pouvoir et que les mots ont des conséquences. Alors, au lieu d’encourager les enfants à utiliser l’expression : trick or treat, sa communauté a créé l’alternative : truck or treat qu’on pourrait traduire par « bonbon ou camion ».

Toutes les mamans stationnent leurs camions de friandises dans un point de rencontre et les enfants viennent chercher des bonbons en utilisant l’expression truck or treat. Jessica Caron

Berty Malonda Sita pense aussi que les mots lancés ont un impact.