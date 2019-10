La communauté micmaque de l’Î.-P.-É. en quête d’autonomie gouvernementale

Des consultations avec la communauté micmaque de l’Île, en ce qui a trait à l’autonomie gouvernementale, ont été entamées en septembre dernier, dit Jenene Wooldridge, qui mène l’initiative.

On veut s’assurer de mettre fin aux inégalités qui existent entre les habitants micmacs et non micmacs de l’Île-du-Prince-Édouard. , dit-elle.

D’autres rencontres sont prévues cet automne et elle espère que d’ici la fin de l’année, un document qui présente clairement la vision du projet pourra être présenté.

Nous commençons par rassembler les idées des Micmacs de l’Île-du-Prince-Édouard pour s’assurer d’avoir une vision claire de ce qu’ils souhaitent obtenir en matière d’autonomie gouvernementale et d’autodétermination. , explique-t-elle.

Auparavant, c’est la Confédération micmaque de l’Île qui était responsable des consultations et des négociations avec le gouvernement. Celles-ci sont maintenant la responsabilité de l’initiative L’nuey.

L’nuey signifie « du peuple », ou « qui appartient au peuple ».

Reconstruction des nations

Mme Woolridge affirme qu’elle assimile l’autonomie gouvernementale à une forme de « reconstruction des nations ».

On doit être sur un pied d’égalité lorsque l’on s’assoit à table pour négocier avec les gouvernements.

Même si l’autonomie gouvernementale est le dossier principal de L’nuey, elle précise que le chemin qui y mène peut être long.

Elle cite comme exemple les leaders micmacs de la Nouvelle-Écosse qui négocient depuis plus de dix ans avec les gouvernements provincial et fédéral pour obtenir l’autonomie gouvernementale.

Au-delà de la Loi sur les Indiens

L’nuey s’occupe aussi de fournir des analyses dans des dossiers tels que la vente de terres, la signalisation ou la construction sur des terres où les Micmacs ont des droits ancestraux.

Il s'agit de bien étudier les demandes et de s’assurer que les droits autochtones soient protégés , déclare Mme Wooldridge. Elle mentionne qu’environ 300 requêtes de ce type ont été reçues l’an dernier.

Quand on parle d’autodétermination, Wooldridge explique que L’nuey va au-delà de la Loi sur les Indiens.

Ultimement, on veut prendre en main notre destin. Jenene Wooldridge, directrice administrative de L'nuey

Avec les informations de Tony Davis, CBC