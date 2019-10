Un ex-militaire coupable d’agressions sexuelles et de voies de fait armées

Le juge Jean Hudon l’a cependant acquitté de cinq autres chefs, incluant des accusations de harcèlement et de voies de fait.

Les faits reprochés s'étalent sur plusieurs années. Dans un cas, l’homme à lancé une boîte de condoms en direction de la victime. Il a aussi été reconnu coupable d’avoir eu une relation sexuelle non consentie avec sa conjointe de l’époque.

L'avocat de Jason Roy-Lagacé, Me Charles Cantin, n’écarte pas la possibilité de porter la décision en appel.

Quand il a témoigné lors de son procès, l’ex-militaire a affirmé qu’il s’était retrouvé devant le tribunal parce qu’il était victime des conséquences de relations houleuses avec des partenaires difficiles.

Dans sa plaidoirie, la procureure des poursuites criminelles et pénales Karen Inkel alléguait qu’il projette l’image d’un homme calme et pacifique, mais que Jason Roy-Lagacé est colérique et contrôlant.

Au cours de son procès, l’ex-militaire a été acquitté de quatre chefs, dont un d’agression sexuelle avec lésions, puisque la plaignante avait refusé de revenir en cour pour son contre-interrogatoire.