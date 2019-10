600 000 $ pour une stratégie d’approvisionnement locale sur la Côte-Nord

Innovation et développement Manicouagan (ID Manic) et Développement économique Sept-Îles (DESI) ont fait un pas de plus vers une stratégie conjointe d'approvisionnement locale.

Les deux organismes ont réussi à amasser plus de 600 000 dollars en financement auprès de différents ministères et organismes relevant du fédéral et du provincial pour mettre en œuvre le projet.

Les fonds proviennent de Développement économique Canada (243 504 $), du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec (117 815 $), de la société du Plan Nord (95 352 $) ainsi que du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec (16 095 $).

DESIDéveloppement économique Sept-Îles et ID ManicInnovation et développement Manicouagan fournissent chacun environ 57 000 $.

L’objectif est notamment de maximiser les retombées économiques locales des grands donneurs d’ouvrages de la région.

Les grands donneurs d'ouvrage n'ont pas souvent le temps de magasiner tant que ça. Ils ont des fournisseurs connus, ça fait plusieurs années qu'ils font affaire à eux. Notre rôle sera de faire connaître nos services qui se donnent ici et de collaborer avec les grandes entreprises pour qu'on obtienne [ces contrats d'approvisionnements dans la région] , explique le conseiller en approvisionnement industriel et conseiller aux entreprises pour ID ManicInnovation et développement Manicouagan , Guillaume Bérubé.

Plus précisément, DESIDéveloppement économique Sept-Îles et ID ManicInnovation et développement Manicouagan veulent augmenter de 10 % les retombées économiques locales et régionales des grands donneurs d'ouvrage de la Côte-Nord en trois ans en s'approvisionnant davantage chez les petites moyennes entreprises de Sept-Îles et Baie-Comeau.

La première année, naturellement, va servir à gagner la confiance des grands donneurs d'ouvrage de bâtir avec eux des plans de travail. Tout ça reste à faire. Pour certains, on est plus avancés que d'autres. [L'objectif de 10 %] est un objectif au terme de l'année 3 , explique M. Bérubé.

Ces nouvelles ressources permettront à deux employés de travailler à temps plein.

Leur mandat sera de favoriser la création de partenariats entre les grandes entreprises et les PME, un travail qui nécessitera de la patience.

Pour une grande entreprise, d'avoir un plus grand nombre de fournisseurs à proximité, ça amène une concurrence qui permet d'éviter d'aller chercher des fournisseurs ailleurs. Pour un appel d'offres donné, la grande entreprise n'ira pas nécessairement chercher 12 fournisseurs. S'ils en ont trois ou quatre de solides et qu'ils sont dans des démarches d'approvisionnement pour maximiser les retombées, ils vont s'arrêter à ça. Ils n'iront pas chercher ça à l'extérieur de la région. Ça consolide nos forces , indique Marthe Nadeau de DESIDéveloppement économique Sept-Îles .

Innovation et développement Manicouagan et Développement économique Sept-Îles affirment être déjà en discussions avec plusieurs grandes entreprises de la Côte-Nord dont Alcoa, ArcelorMittal et Tata Steel.

