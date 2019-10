QS met fin ce soir à une course à l'investiture marquée par la controverse

Québec solidaire désignera ce soir celui qui portera ses couleurs dans l’élection partielle de Jean-Talon. Quatre candidats solidaires espèrent ravir ce château fort libéral; le couronnement de ce soir mettra un terme à une course à l’investiture chaudement disputée - et marquée par la controverse.

Quatre candidats briguent l’investiture solidaire : les porte-paroles du parti dans les régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, Olivier Bolduc et Cédrik Verrault; un conseiller de l’équipe Labeaume, Frédéric Poitras et un fonctionnaire du ministère des Transports, José-Frédérique Biron.

L’ancien néonazi devenu intervenant contre la radicalisation, Maxime Fiset, avait songé à se porter candidat, avant dese désister pour soigner une dépression.

« L’ingérence » de Manon Massé critiquée

L’appui de Manon Massé pour la candidature de Frédéric Poitras, exprimé de façon publique, fut décrié par un de ses adversaires.

Cédrik Verrault, porte-parole de QS dans la Capitale-Nationale, y a vu un désaveu de la fameuse démocratie participative inscrite dans la déclaration de principes datant de la fondation de Québec solidaire .

Le candidat de 19 ans a aussi dénoncé ce qu’il considère comme de l’ingérence de différentes personnalités en position d'influence à l'intérieur du parti.

Il s’agit d’une rare note discordante pour Québec solidaire depuis les bons résultats que le parti a connus à l’élection générale de 2018.

QS veut créer la surprise

Les électeurs de Jean-Talon sont appelés aux urnes le 2 décembre prochain.

Le candidat solidaire affrontera la libérale Gertrude Bourdon, le péquiste Sylvain Barrette et la caquiste Joëlle Boutin.

Bien que QS ait récolté 19 % des suffrages l’an dernier dans Jean-Talon. Le parti espère toutefois répéter ses victoires dans Taschereau et Jean-Lesage.