Les enfants autistes doivent-ils utiliser des citrouilles bleues à l'Halloween?

À quelques jours de l'Halloween, l’usage de citrouilles peintes en bleu pour les personnes atteintes d’autisme fait débat. Selon certains parents, il s’agit de faire comprendre aux gens que leur enfant est différent. Mais l’organisation Autisme Canada affirme que ce n’est qu’un moyen de plus pour stigmatiser des personnes encore trop souvent mal comprises.

Arlene Reid et son fils de 15 ans, Jacob, atteint d'un trouble du spectre de l'autisme ( TSATrouble du spectre de l'autisme ) sont concentrés sur leur tâche : la préparation de l'Halloween. À quelques jours de la fête, ils ont entrepris de peindre en bleu une citrouille qui servira à récupérer les friandises.

Tous les enfants devraient passer l’Halloween car vous n’êtes jeune qu’une seule fois, s’exclame la mère de famille. Mon fils ne peut pas dire "Friandise ou bêtise" et il oublie aussi de dire merci. Je pense que la citrouille bleue nous aidera à identifier qu’il a quelque chose d’unique.

C’est la première fois que la famille Reid opte pour une citrouille bleu. La commissaire d’école dans la Division scolaire de Winnipeg, Arlene Reid, raconte que l’an dernier, Jacob a entendu dire qu’il était trop vieux pour ramasser des friandises et a été réprimandé pour ne pas dire : Friandise ou bêtise.

Les citrouilles bleues s’inscrivent dans la lignée d’une autre initiative : l’utilisation de citrouilles bleu sarcelle, mise en place par l’organisme à but non lucratif américain, la Food Allergy Research and Education.

Une citrouille de la sorte placée à l’extérieur des maisons indique que les propriétaires offrent d'autres options pour ceux qui ont des allergies alimentaires.

Une initiative pas toujours encouragée

Le président d’Autisme Canada, Dermot Cleary, ne soutient pas cette initiative. Selon lui, de telles étiquettes peuvent être nuisibles.

Nous pensons que de tels identificateurs pour profiter de l'Halloween sont déplacés , tranche-t-il.

Pour lui, la couleur bleue n’a rien à voir avec l’autisme. L’organisme n’approuve pas qu’un enfant étant atteint d’un TSATrouble du spectre de l'autisme soit exposé sans aucune raison.

Ce n’est pas le genre de chose que les adultes qui vivent avec un enfant atteint d'un TSA et qui ont vécu ce type d’expérience souhaitent voir se produire. Nous nous en remettons à leur vision avant toute chose , plaide-t-il.

Dermot Cleary pense qu’il y a d’autres moyens d’atteindre le même but. Une simple étiquette qui explique : "Je suis incapable de vous parler ce soir, mais je veux vous souhaiter un bel Halloween". Cela pourrait être aussi simple que cela.

Des situations différentes

La Autism Society Manitoba joue la carte de la neutralité dans ce débat. Elle laisse les parents décider ce qui est le mieux pour leurs enfants.

Nous croyons que toutes les familles et toutes les situations sont différentes. Quelques familles estiment qu’il vaut mieux laisser les gens savoir que leur enfant est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme. D’autres pensent qu’ils n’ont pas à expliquer la réaction de leur enfant ou son manque de réaction face aux rituels de l'Halloween, écrit l’organisme dans un courriel à CBC. L’autisme est quelque chose de très différent d’une personne à l’autre. Donc copier les mécanismes ne peut pas être juste.

Éveiller les consciences

Arlene Reid comprend la position d’Autisme Canada et des parents qui sont contre l’initiative. Dans son propre foyer, les citrouilles bleues sont utilisées au cas par cas.

Son fils de sept ans, Ryder, qui vit lui aussi avec un TSAtrouble du spectre de l'autisme n’en a pas. Je ne m’inquiète pas trop pour lui. Il est à l’aise , explique-t-elle. Mais selon cette mère, il y a encore beaucoup d’ignorance autour de l’autisme.

Pendant des années, elle a emporté avec elle des cartes qui expliquaient que Jacob était autiste. Elle les donnait pour apaiser certaines situations quand son fils faisait des crises en public. Mais malgré cela, elle explique qu’ils ont été confrontés à de nombreuses réactions négatives.

Le jugement de la part des autres parents qui ne comprennent pas est le plus dur à gérer. Le rejet auquel nous devons faire face dans les magasins, l’incompréhension que nous avons, les commentaires difficiles à entendre. C’est un crève-coeur.

Selon elle, les citrouilles bleues ne devraient pas être vues d’un mauvais oeil, car les signes pour percevoir que quelqu’un est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme ne sont pas toujours évidents.

Je veux surtout éviter de pointer du doigt mon enfant parce qu'il a des besoins spéciaux. Nous ne méprisons pas les gens qui utilisent une canne, ou qui ont un appareil auditif, car ce sont des outils qui les aident , indique Mme Reid.

Besoin d’actions

Si Autisme Canada ne partage par le point de vue d’Arlene Reid, l’organisation souhaite profiter de cette occasion pour parler des problèmes plus larges qui touchent les autistes.

Ce n’est pas une expérience de courte durée. C’est quelque chose qui vous touche pour la vie, dépeint Dermot Cleary. Nous manquons terriblement d’aide pour aider ces gens tout au long de leur vie, et ces besoins doivent être connus.