Une compagnie de croisière accusée de devoir des milliers de dollars en salaire

L’Antarctique était le dernier continent figurant sur la liste de souhaits de Caro St John. La Vancouvéroise a posé sa candidature et a décroché un poste de barman sur un navire de croisière d’aventure, qui facture aux touristes jusqu’à 30 000 $ US pour un voyage à l'extrémité sud de l'océan Antarctique.

Mais plus de six mois après la fin de son contrat, Mme St John dit que One Ocean Expeditions lui doit toujours 6400 $ US en salaire.

Elle fait partie de plusieurs anciens employés qui ont exprimé des préoccupations concernant les habitudes de paiement de l'entreprise. Ne pas payer ses employés et ne pas communiquer avec eux, je pense que c'est de la très mauvaise gestion , dit-elle.

Beaucoup de problèmes

Le prétendu non-paiement des salaires est l'un des nombreux problèmes qui affligent One Ocean Expeditions.

L'un des trois navires de la société a été endommagé l'année dernière après s'être échoué. Ensuite, deux navires ont été rappelés par leurs propriétaires russes cet été. Le navire restant, le SGRC Resolute, a été arrêté au Nunavut en mai pour une somme de 100 000 $ due à une compagnie basée en Nouvelle-Écosse puis a été arrêté à nouveau le mois dernier à Halifax.

Observation d’oiseaux annulés

Caro St. John s'est rendue en Antarctique en tant qu'employée de One Ocean Expeditions, où elle a photographié des manchots et d'autres animaux sauvages. Photo : Fournie par Caro St John

One Ocean Expeditions a récemment annulé une croisière d'observation d’oiseaux en Antarctique, laissant près de 140 voyageurs en Argentine, dont Gill Havard. Elle avait réservé ce voyage de rêve de 19 jours en 2017.

L'Antarctique a toujours été un rêve, le septième continent. Il y avait eu beaucoup d'anticipation. Gill Havard, touriste

One Ocean Expeditions n’a pas répondu aux demandes d’entrevues de CBC/Radio-Canada, mais mardi, la société a publié une déclaration sur sa page Facebook, implorant le public à faire preuve de patience pendant une difficile période de restructuration .

Malheureusement, la dure réalité est que ces derniers mois, nous n'avons pas répondu aux attentes élevées que nous nous sommes fixées en tant que leader du secteur des croisières d'expédition , indique la déclaration.

Avec les informations d'Andrea Ross