Une Halloween sous les flocons en Abitibi-Témiscamingue

Environnement Canada a publié un bulletin météorologique spécial est en vigueur pour les secteurs suivants:

Amos

La Sarre

Lebel-sur-Quévillon

Malartic

Rouyn

Senneterre

Val-d'Or - Louvicourt

Selon le bulletin météorologique d'Environnement Canada, une dizaine de centimètres de neige sont prévus pour la période entre la nuit de mercredi à jeudi et vendredi matin.

Simon Legault, météorologue pour Environnement et changements climatiques Canada, explique que jeudi matin, il y aura environ 2 cm de neige au sol.

On attend environ une dizaine de centimètres au courant de la nuit de jeudi à vendredi jusqu'à vendredi matin, où il y aura peut-être un peu de flocons à tomber, indique-t-il. Les températures vont être à la baisse aussi. Donc c'est vraiment jeudi dans la nuit, jusqu'à vendredi, où on aura la plus grande accumulation.

M. Legault ajoute que la température à la baisse se maintiendra au cours des prochaines semaines.

Probablement que ça (la neige) va rester un certain temps parce qu'il n'y a pas de grand réchauffement prévu dans les prochaines semaines, explique-t-il. Même que c'est possible d'avoir d'autres petites accumulations au courant de la fin de semaine, donc elle devrait rester un certain temps. Est-ce qu'elle va rester jusqu'à Noël? Là on est au début novembre, donc il est possible d'avoir encore certains redoux qui vont faire fondre cette neige-là.

La température la plus basse enregistrée à Rouyn-Noranda un 31 octobre remonte à 2002, lorsqu'il avait fait -7,6 degrés C.