Le président de la Commission du transport en commun réprimande les commissaires pour avoir parlé du chaos du train léger

Certains des commentaires formulés au cours des dernières semaines dans les médias ou sur les médias sociaux détruisent le peu de confiance de notre clientèle dans le système [de transport en commun] , a écrit mardi le conseiller Allan Hubley, dans un courriel adressé à tous les membres de la commission.

Il les accuse aussi d'avoir donné des informations erronées concernant les retards et les dysfonctionnements, effrayant ainsi le public.

Le conseiller Riley Brockinton, membre de cette commission, croit que M. Hubley est sous pression, mais il n'a pas apprécié pour autant ces commentaires.

Au bout du compte, les commissaires sont ici pour défendre les intérêts des usagers du train et des autobus d'OC Transpo, ainsi que des contribuables qui paient les factures , s'est-il défendu.

Je ne supporte pas de me faire dire de me taire ou de ne poser que des questions en privé. Riley Brockington, conseiller du quartier Rivière

Le conseiller Riley Brockington dit que c'est son travail de défendre les usagers du transport en commun, en tant que membre de la Commission du transport en commun.

CBC a obtenu une copie du courriel, qui faisait partie d’une longue chaîne de réponses à une demande de réunion d'urgence formulée par certains membres.

Au cours des derniers jours et des dernières semaines, les conseillers municipaux et les commissaires des transports en commun se sont fait entendre, dans les médias et les médias sociaux, au sujet des graves problèmes qui affectent le système de transports en commun depuis la mise en service de la Ligne de la Confédération.

Le train léger d'Ottawa a connu de nombreuses défaillances depuis sa mise en service.

Sarah Wright-Gilbert, l'une des quatre représentantes des citoyens à la Commission du transport en commun d'Ottawa, a fait circuler sur les réseaux sociaux des informations relatives au manque de fiabilité du nouveau train léger, tout autant que sur les autobus et les stations trop achalandées.

Dans un tweet publié mardi soir, elle indique que le problème de la ville n'en est pas un de perception, mais une réelle préoccupation pour la fiabilité du système.

Dire que les commentaires formulés dans les médias et sur les réseaux sociaux détruisent la confiance des usagers dans le système est tout simplement une chose épouvantable et personnellement, je trouve ça franchement pénible , commente-t-elle.

Elle ajoute que les commissaires citoyens et bénévoles comme elle sont censés représenter les intérêts des usagers et faire la promotion du système de transport. Or, elle assure qu'elle ne pouvait pas promouvoir ce système dans l'état actuel des choses.

Les conseillers municipaux ont attiré l'attention sur les défaillances du train léger dès le 8 octobre.

Lundi, les conseillers Carol Anne Meehan, Catherine McKenney et Riley Brockington ont demandé une réunion spéciale de la Commission du transport en commun de la ville avant celle prévue le 6 novembre, affirmant qu'ils avaient été inondés de plaintes et qu'ils voulaient immédiatement des réponses.

Ils ont également déclaré que les commissaires n'avaient pas eu connaissance des retards de service.

M. Hubley n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CBC, mais a indiqué dans un tweet que le courriel n'était pas un mémo de cessation et de désistement. Il s’agissait plutôt d’un courriel adressé à l’ensemble de la commission pour parler de la réunion à venir.

Les membres de la Commission du transport en commun devaient initialement se réunir en octobre, mais cette réunion a été annulée et aucun report n'a alors été prévu.

Dans son courriel, M. Hubley a déclaré qu'aucun des commissaires ne s'était plaint lorsque la décision d'annuler la réunion avait été prise.

Avec les informations de Laura Osman de CBC