Pourquoi des anglophones du Nouveau-Brunswick choisissent l'immersion française?

Dans la majorité des cas, les jeunes qui choisissent l'immersion le font pour obtenir un meilleur emploi, mais les raisons diffèrent d'une personne à l'autre.

Emily O'Donnell, 20 ans, vient d'une ville anglophone : Sussex. C'est en 6e année qu'elle s'est donné le défi de devenir bilingue. Un parcours qui l'a menée à l'Université de Moncton en éducation.

J'ai découvert une passion pour cette langue-là. C'est pour ça que je suis rendue ici comme étudiante en français. En arrivant à l'université en français, j'ai découvert la culture française aussi.

Selon elle, l'apprentissage du français ne se fait pas toujours facilement. L'accent demeure un obstacle.

Cette idée de l'insécurité linguistique... On a peur de s'exprimer, on a peur que les autres personnes reconnaissent notre accent. Mais là , quand on apprend la langue, puis on parle aux autres, on réalise que tout le monde a un accent.

Alexia Forsythe, 20 ans, a choisi d'apprendre le français et se surprend parfois à parler à sa mère anglophone dans la langue de Molière. Elle croit qu'elle aura une double identité pour le reste de ses jours.

Moi j'ai une identité anglophone. Je vais toujours avoir une identité anglophone, mais je suis bilingue. Et c'est de cette manière que je veux être identifiée pour le reste de ma vie.

Madeleine Fortin et Amber Forest ont grandi dans des familles surtout anglophones, mais ont choisi d'aller à l'école en français. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe LeBlanc

Madeleine Fortin et Amber Forest sont en 11e année à l'école Harrison Trimble de Moncton. Elles ont assisté au 12e forum local de l'organisme Français pour l'avenir à l'Université de Moncton. Madeleine Fortin admet que certains de ses amis anglophones ne comprennent pas ses choix.

Pourquoi faire cela [disent-ils]? Tout en français? Ça va être très difficile... Pourquoi tu veux faire ta vie plus difficile si tu peux aller à une université anglophone?

Ces anglophones sont conscients de l'avantage que le bilinguisme leur procure et ils souhaiteraient que les Canadiens soient encore plus nombreux à maîtriser les deux langues officielles. Selon Amber Forest, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour qu'anglophones et francophones se comprennent davantage.