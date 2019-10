Paul Marcel Albert retourne à la barre du Festival acadien de Caraquet

Paul Marcel Albert a été à la barre du Festival acadien pendant une vingtaine d'années, entre 1974 et 2005. Les difficultés financières de l’organisation l’ont motivé à y retourner.

J’étais préoccupé comme beaucoup de personnes de la communauté. Ça fait qu’à un moment donné, j’ai décidé de m'impliquer après 15 ans de pause. Donc, les prochaines semaines seront assez occupées merci , a indiqué M. Albert au micro de l’émission La Matinale, d'ICI Acadie.

Quand M. Albert faisait partie de l’organisation, en 2004, le budget du Festival acadien était de 2,2 millions de dollars et environ 175 000 personnes avaient participé à l’une ou l’autre des activités.

Paul Marcel Albert, photographié ci-dessus en 2015, est maintenant président du Festival acadien. Photo : Radio-Canada / René Landry

Cette année, les organisateurs ont dû demander une augmentation de la marge de crédit à la Ville de Caraquet. M. Albert ne sait pas dans quelle situation financière il retrouvera le Festival acadien.

Chose certaine, le paysage événementiel de la Péninsule acadienne a changé. Les événements sont plus nombreux et la concurrence est plus importante. Le Festival acadien doit être renouvelé, rien de moins.

Il faut réinventer le festival. Dans le sens que chaque année il faut avoir des choses nouvelles. Il faut évoluer tout le temps. Il ne faut jamais s’asseoir sur ses lauriers. Paul Marcel Albert, président du Festival acadien

Marc Blanchard fait partie du conseil d’administration du Festival acadien depuis un an et c’est en juin dernier qu’il en a pris la présidence.

C’est avec le bien-être du Festival à cœur que j’annonce aujourd’hui ma décision de passer le flambeau à titre de président du conseil d’administration à Paul Marcel Albert. Avec plus de 20 ans d’expérience au sein de l’organisation, M. Albert est à mes yeux la personne idéale pour orchestrer le redressement de l’événement qui connaît, nous l’avons constaté, d’importantes difficultés , a déclaré par communiqué M. Blanchard.

Paul Marcel Albert sera à la présidence du Festival acadien jusqu’à la prochaine réunion annuelle qui aura lieu au printemps 2020.

Pour les prochains mois, je serai très impliqué, mais mon but n’est pas de reprendre la direction générale , a-t-il conclu.

Avec les informations de l'émission de La Matinale