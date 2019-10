Ligne de transport d’électricité dans le Grand Nord : le financement est bouclé

Un important pas été fait mardi dans la construction du projet Watay Power qui alimentera en électricité plus de 14 000 Autochtones dans diverses communautés du Nord-Ouest de l’Ontario. La compagnie Wataynikaneyap a confirmé que tous les fonds étaient disponibles et qu’elle pouvait aller de l’avant avec les travaux de construction.

Le gouvernement ontarien a accordé un prêt pouvant aller jusqu’à 1,34 G$ pour les coûts de construction.

L’Ontario s’engage à collaborer avec les Premières Nations et les partenaires du gouvernement pour raccorder les communautés des Premières Nations au réseau électrique, éliminer les obstacles à la croissance et stimuler le développement économique , a souligné dans un communiqué le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines, Greg Rickford.

Faute d’un réseau électrique, les communautés autochtones éloignées doivent utiliser des génératrices au diesel pour s’alimenter en énergie. Photo : CBC/Jeff Walters

Les travaux doivent être exécutés d’ici la fin de 2023 et créeront près de 800 emplois.

De l’électricité propre permettra d’améliorer la santé de nos membres, amènera de bons emplois et assurera la prospérité économique de nos communautés , a dit le grand chef de la Nation NIshnawbe Aski, Alvin Fiddler, dans un communiqué.

Il s’agit du plus important projet d’infrastructures dirigé par des Autochtones au Canada.

Le raccordement au réseau électrique ontarien est aussi le plus ambitieux de la province, selon le gouvernement.

La maquette montre les communautés autochtones qui seront branchées au réseau ontarien par Watay Power d’ici 2023. Photo : CBC/Jeff Walters

Le projet Wataynikaneyap est la propriété de 23 Premières Nations en partenariat avec l’entreprise Fortis et d'autres investisseurs privés.

Un total de 1800 kilomètres de lignes de transport électrique relieront 17 communautés autochtones éloignées au réseau hydroélectrique de l’Ontario.

La construction a commencé en 2018 et Pikangikum a été la première à être branchée en décembre dernier.