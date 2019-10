Un couple de Moncton construit un château hanté pour l’Halloween

La naissance d’April Mullin était prévue pour l’Halloween et c’est pourquoi elle se passionne pour cette fête, selon sa mère. Son conjoint, George Bastarache, a construit le château en contreplaqué.

Les pièces du château sont illuminées et décorées de façon à inspirer la peur chez les visiteurs.

Au fil des ans, Mme Mullin a collectionné des objets décoratifs pour l’Halloween d’une valeur totale d’environ 8000 $, explique-t-elle. Sa collection entre à peine dans la remise du couple.

Le couple a construit son château devant sa maison, avenue First, à Moncton. Photo : Radio-Canada / Pierre Fournier

Chaque année, le couple passe au moins deux heures par jour en octobre à assembler cette installation.

April Mullin prend habituellement congé durant la semaine de l’Halloween pour faire en sorte que tout est prêt lorsque les enfants de la région se présentent pour récolter des friandises.

Tout a commencé avec des croix en bois

April Mullin a grandi à Winnipeg. Elle se souvient d’avoir célébré l’Halloween avec son père jusqu’à l’âge de 15 ans.

Un an après la mort de son père, en 2003, Mme Mullin et sa mère ont déménagé à Moncton et acheté une maison le long de l’avenue First.

Les enfants et les adultes sont invités dans le château. Photo : Gracieuseté d'April Mullin

L’exposition d’objets décoratifs pour l’Halloween a commencé en 2005. Ce n’était au début que de simples croix en bois plantées dans la pelouse devant la maison. Mme Mullin était contente d’accueillir une quarantaine d’enfants durant la soirée. Leur nombre a toutefois grandi avec l’installation.

April Mullin estime avoir accueilli près de 200 enfants l’an dernier. Ce nombre ne comprend pas les adultes, précise-t-elle.

Le couple a ajouté à son installation une entrée de cimetière faite de contreplaqué, de caisses et de plastique. L’entrée mène au château. Ce dernier compte des vitraux, un faux foyer, un chandelier, des toiles d’araignées et deux portes.

Les derniers accessoires sont installés dans le château le soir de l'Halloween. Photo : Gracieuseté d'April Mullin

Le couple a même décoré sa voiture pour l’occasion en y installant quatre squelettes et une poupée inspirée du célèbre personnage Chucky.

Il arrive parfois que des enfants et des adultes s’approchent du château durant le jour et le touchent pour vérifier s’il est fait de pierres réelles, selon Mme Mullin. Son conjoint l’a construit avec soin en veillant à ce que le revêtement ne comporte aucun pli, explique-t-elle.

Le château attire l’attention

Des amis du couple qui vont célébrer leurs noces le 31 octobre vont se faire photographier devant ces installations.

Une amie de George Bastarache qui habite aussi à Moncton, Kim Fraser, affirme que c’est une tradition de visiter l’installation chaque année. Elle dit conduire dans la région et voir diverses décorations d’Halloween, mais rien d’autre ayant l’ampleur de celles du couple.

Le prisonnier du château, un clown automate. Photo : Gracieuseté d'April Mullin

Les derniers accessoires sont ajoutés au château pour la soirée de l’Halloween, dont un clown automate dans une cellule, des jumelles revenantes, un loup-garou et la plus récente nouveauté, un chien démoniaque qui jaillit d’une cage.

Le couple met de l’argent de côté chaque année pour acheter un ou deux objets décoratifs de plus grande valeur, indique Mme Mullin.

Lorsqu’ils voient une aubaine à laquelle ils ne peuvent résister, ils entreposent l’objet dans la remise durant la nuit à l’insu de la mère de Mme Mullin. Si elle les voit faire, explique sa fille, elle leur dit qu’ils ont déjà acheté suffisamment de décorations pour l’année. Elle ne s’est rendu compte de l’achat du chien démoniaque que deux semaines plus tard, souligne Mme Mullin.

Célébrer l’Halloween toute la journée

Chez le couple Mullin-Bastarache, la célébration de l’Halloween commence avant l’aube, à 5 h. La mère d’April prend aussi congé ce jour-là pour les aider à installer les derniers accessoires.

La famille soupe tôt et est prête à accueillir le public dès 16 h, souligne April Mullin.

Ce qu’elle préfère, c’est de voir leur réaction quand ils visitent l’installation. Les gens croient que le couple a fait beaucoup d’efforts, mais ce n’est ni un effort ni une corvée, explique-t-elle, c’est un passe-temps.

Le couple installe des squelettes dans sa voiture pour l'occasion. Photo : Gracieuseté d'April Mullin

Le costume qu’elle a commandé en ligne pour cette année n’est pas encore livré, mais elle a quand même l’embarras du choix, car elle dispose de trois boîtes pleines de costumes.

Des amis aident le couple à ranger la plupart des décorations le soir même. Il faut ensuite au moins une semaine pour démonter et remiser le château.

Lorsque tout est rangé dans la remise, le couple songe déjà à ce qu’il pourrait ajouter à son installation l’année suivante.

Quant à Noël, le couple n’a qu’un ou deux objets décoratifs, conclut April Mullin.