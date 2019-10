Différend réglé entre Temrex et le Syndicat des producteurs de bois

Les deux partis étaient devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pour tenter de dénouer l’impasse qui durait depuis deux ans.

La Régie devait d’ailleurs rendre sa décision incessamment.

C’est un dossier qui est clos et on est bien content , dit la directrice du Syndicat, Katherine Court.

Elle souligne qu'on a répondu à la majorité des demandes initiales. Elle donne en exemple le prix. Une entente a été conclue pour une quantité de 30 000 mètres cubes de bois par an. Le renouvellement du contrat est aussi réglé, ajoute-t-elle.

On avait demandé un renouvellement de clause automatique pour les contrats, pour chaque année, et on a eu un renouvellement pour trois ans [...] Il restera toujours quand même les prix à négocier annuellement. La clause qu’on a obtenue va exactement dans le sens qu’on avait demandé.

Réunion annuelle du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie à Sainte-Anne-des-Monts Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La dernière entente avait pris fin le 31 mars 2017.

Aucune livraison de bois n'a été faite depuis.