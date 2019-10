Lundi, un plombier a trouvé un obus de mortier non explosé en creusant une tranchée pour installer une canalisation dans une propriété de Spallumcheen à environ 20 km de Vernon dans le nord de l’Okanagan.

Au premier coup d'oeil, Josh Grahame a cru qu'il s'agissait d'un caillou, il l'a déterré et jeté sur le côté . Au deuxième coup d'oeil il a cru que c'était la tête d'une hache, mais en y regardant de plus près il a réalisé que l'objet avait une forme qui ressemblait en réalité à une balle de pistolet, mais en beaucoup plus gros .

La zone a été bouclée et l'obus a été envoyé à un service chargé de neutraliser les engins explosifs, a déclaré la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans un communiqué.

Cet incident est l’occasion de rappeler qu’il ne faut jamais toucher à un engin explosif, il faut plutôt s’en éloigner et immédiatement contacter les autorités, selon Jocelyn Noseworthy.

Activité militaire durant la Seconde Guerre mondiale

Ce n'est pas la première fois que des munitions non explosées sont retrouvées dans le nord de l'Okanagan.

L'armée canadienne s'est entraînée dans cette région pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, selon le site Internet du ministère de la Défense nationale. Entre 1948 et 1973, sept personnes ont été tuées accidentellement par un obus, dont deux enfants, toujours selon le ministère.

Depuis 1973, l'armée a effectué plusieurs opérations de nettoyages dans cette région pour éliminer les obus oubliés.

En 2015, le ministère a formé neuf membres de la bande indienne de l’Okanagan à la détection des munitions non explosées, puisque de nombreux obus avaient été trouvés sur leur réserve.