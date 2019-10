Jouliks n’est pas un film sur les Roms, dit la scénariste

Le film, dont la sortie en salle est prévue vendredi, suscite déjà l’ire de membres de la communauté rom. La journaliste Lela Savić a notamment dénoncé l’emploi du mot « gitan », un terme péjoratif à l’endroit des Roms, selon elle. Elle a indiqué avoir exprimé ses réserves à l’équipe du film lorsque cette dernière l’a approchée lors de la production.

J’entends leur sentiment et ils ne peuvent avoir tort sur un sentiment qu’ils vivent , a réagi mardi la scénariste Marie-Christine Lê-Huu en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18.

On a fait une démarche. C'était une démarche ouverte. [...] Pour plein de raisons, ça ne s’est pas poursuivi. Au départ, il n’y avait de notre côté aucune intention de blesser qui que ce soit. Marie-Christine Lê-Huu, scénariste du film Jouliks

Le personnage principal n’est pas Rom

Pour Marie-Christine Lê-Huu, il n’a jamais été question d’identifier clairement le personnage du père –celui qu’on dit « joulik » – comme étant Rom, même lors de l’écriture de la pièce de théâtre, il y’a environ 15 ans. Mais pour pouvoir parler d’écart culturel et de tensions identitaires, il fallait qu’il y ait une figure de l’« autre ».

La question que je me pose en ce moment, c’est : c’est quoi l’espace juste, intègre, pour parler de l’« autre » sans l’abîmer? Parce qu’il y’a le personnage et il y’a la représentation d’une culture et c’est là que c’est difficile de savoir où sont les limites. Marie-Christine Lê-Huu, scénariste du film Jouliks

La scénariste dit avoir tenté de bonne foi de collaborer avec la communauté rom, entre autres en éliminant du scénario les références aux Roms et aux gitans. On l’a fait, pas de la façon qui leur convient, mais c’est sûr qu’il n’y a plus le mot rom , a-t-elle souligné.

Elle s'est dite ouverte à poursuivre le débat sur l’appropriation culturelle de façon collective, au-delà du cadre du film. « On a cherché à dialoguer avec la communauté, on va continuer à le faire, mais le film sort en salle. Il existe comme il est. On ne va plus le modifier à partir de maintenant. »