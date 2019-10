Une ferme s’enracine dans une ancienne école de la Péninsule acadienne

Daniel Ratté et son épouse Chantal, originaires du Québec, ont vécu 19 années en Floride avant d’élire domicile dans une école fermée depuis 2012.

Contrairement à l'agriculture conventionnelle, le soleil est remplacé par des rayons de lampes DEL et le reste sera contrôlé par un système informatique sophistiqué.

Lorsqu'on parle de solutions nutritives, les plantes ont besoin de potassium, de fer, de zinc, de minéraux qu'on va fournir à dosage spécifique, selon le type d'espèce qu'on va faire pousser , explique Daniel Ratté.

On va donner exactement aux plantes ce dont elles ont besoin. Daniel Ratté

Les copropriétaires de la ferme EnoGrow, Chantal Gagnon et Daniel Ratté. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Le cultivateur dit pouvoir réduire la quantité d’eau de 80 % grâce à ses méthodes dernier cri. La ferme où les légumes pousseront sur des panneaux verticaux ne nécessite même pas de terre.

Il n’y a aucun produit chimique, on n'a absolument aucun pesticide qu'on va utiliser. On ne peut pas avoir plus organique que ça.

Ils auraient pu établir leur entreprise ailleurs au Canada ou même aux États-Unis, mais le site de l'ancienne école de Saint-Léolin était l'endroit tout indiqué. Elle correspondait vraiment à ce qu'on avait de besoin.

Ici, c'est la chaleur humaine , résume Chantal Gagnon au sujet de la région où elle a jeté son dévolu. Les gens sont sympathiques, les gens sont toujours prêts à nous aider.

Le maire de Saint-Léolin, Guy Cormier, s'est investi dans le projet qui aura certainement des effets positifs dans sa communauté. Ici, on a une population vieillissante, on est pas mal de retraités, et si on veut essayer de garder nos jeunes ou d'en faire revenir, c'est avec des projets de cette envergure.

Le projet évalué à plus de 6 millions $ devrait générer une vingtaine d'emplois d'ici trois ans, lorsque la ferme verticale atteindra la pleine production.

D’après un reportage de François Vigneault