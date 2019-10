Les députés bloquistes de la région déjà en action

Le député bloquiste de Berthier-Maskinongé, Yves Perron, donnait mardi matin sa première conférence de presse. Tout comme Louise Charbonneau élue à Trois-Rivières, il prendra siège à la Chambre des communes pour la première fois. Le député-doyen Louis Plamondon conservera son rôle de mentor et de président du caucus.

Yves Perron assure que toute son équipe est déjà à pied d’oeuvre. Son bureau devrait se trouver à Louiseville mais il souhaite avoir des bureaux satellites aux quatre coins de la circonscription pour rester près des citoyens et entendre leurs préoccupations.

Yves Perron a battu Ruth Ellen Brosseau aux dernière élections dans Berthier-Maskinongé. Photo : Radio-Canada

C'est une fichue de belle équipe, se réjouit-il. Il y a des gens avec qui je suis impressionné de siéger, au niveau des compétences, pas nécessairement parce que ce sont d'anciens parlementaires, mais parce que ce sont des gens de très grande qualité. Et dans la députation, il y a aussi plusieurs personnes qui ont déjà siégé, que ce soit au Québec ou à Ottawa. Donc on a une belle expérience.

Il dit déjà travailler sur des dossiers prioritaires comme les compensations pour les agriculteurs d'ici la fin de l'année, l’accessibilité de la téléphonie cellulaire et de l'Internet dans la région, l'avenir de Saint-Édouard et de son zoo et la pyrrhotite.

Ce sera une rentrée particulière pour le Bloc Québécois qui compte de nombreux nouveaux visages puisque 10 des 32 députés élus ont déjà siégé à Ottawa.

Le doyen qui donnait des conseils

Le doyen Louis Plamondon aura un rôle central pour le Bloc Québécois. Il a d’ailleurs été élu président du caucus. Il assure avoir commencé à prodiguer ses conseils aux nouveaux venus. Il explique que chaque député ayant déjà siégé va parrainer des nouveaux députés. Pour Louis Plamondon, c'est l'union du parti qui compte le plus.

Louis Plamondon a été couronné pour une 11e fois dans Bécancour-Nicolet-Saurel. Photo : Radio-Canada

Le succès de un, c’est le succès de l’équipe! Louis Plamondon, député de Bécancour-Nicolet-Saurel