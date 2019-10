La consultation sur la fermeture des écoles de Guérin et Rémigny suscite peu de réactions

À peine quatre personnes se sont déplacées à Guérin pour l’assemblée de consultation publique organisée par la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue. Des employés de la Commission scolaire formaient le reste de l'assistance.

Les citoyens avaient l’occasion de présenter des mémoires au sujet de ces projets de fermeture, mais sont plutôt restés silencieux.

Aucune présentation de mémoire, aucune question. Tout porte à croire que les citoyens se sont faits à l’idée.

D’ailleurs, les écoles de Guérin et Rémigny sont actuellement fermées en raison d’un manque d’élèves.

Pendant plusieurs années, les écoles de Guérin, Rémigny et Nédélec se sont partagé la clientèle scolaire pour pouvoir demeurer ouvertes.

Cette année, pour ces trois municipalités, il n’y a que quatre élèves en maternelle 4 ans, huit élèves en maternelle et quatre élèves en 1re année.

Le choix de fermer est déchirant, mais nécessaire, croit le directeur de la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue, Éric Larivière.

« On se retrouve dans une situation où même en faisant des échanges de clientèle, de classes multiâges, on n'a plus le nombre d’élèves nécessaire pour obtenir le financement. On arrive plus à garder deux groupes par école, ce qui est un critère important pour nous », a-t-il expliqué en marge de la réunion d'information.

Éric Larivière, directeur général de la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Sept écoles ont fermé leurs portes au cours des 10 dernières années au Témiscamingue, incluant les fermetures pédagogiques de Guérin et Rémigny.

La clientèle scolaire a pour sa part diminué d’une soixante d’élèves. Il y a cependant trois groupes de maternelle 4 ans qui se sont intégrés à différentes écoles.

L’ultime décision de maintenir ou de fermer ces écoles sera prise à la réunion du conseil des commissaires du lundi 20 janvier 2020.