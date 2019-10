La disparition d’une île historique accélérée par Dorian

L’Île-au-Crâne a été nommée ainsi en raison des crânes d’anciens visiteurs découverts par des archéologues il y a plusieurs années. La petite île est située tout près de l’île de Shediac, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

Les archéologues l’étudient depuis des décennies et y découvrent des vestiges permettant d’éclaircir un peu son histoire. Des Micmacs y ont séjourné il y a quelques siècles. Des soldats français s'y sont installés en 1749 avant l’arrivée des troupes britanniques.

Après le passage de Dorian, cette falaise a reculé de deux mètres en raison des forts vents et puissantes vagues. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Le compte à rebours

Depuis le passage de la tempête Dorian, une équipe d’archéologues visite les lieux pour mesurer les conséquences. Kevin Leonard fait partie du groupe. Le chercheur est l’un des mieux placés pour constater les dommages du temps, et surtout, l’érosion des falaises.

Kevin Leonard a fait de l'Île-au-Crâne son sujet de thèse de doctorat. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Je viens ici depuis 30 ans pour mes recherches. Je n’ai jamais vu ça. Je vois une destruction. C’est incroyable et tragique , partage-t-il. Visiblement ému, sa voix rauque peine à trouver les mots qui rendent justice à son état d’âme.

Les falaises sont verticales. Elles sont censées descendre , explique-t-il.

La tempête Dorian a accéléré l'érosion du littoral de l'Île-au-Crâne. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

L’histoire de cette île était le sujet de sa thèse de doctorat. Son attachement pour elle est profond et remonte à plusieurs années.

En marchant vers ces falaises rongées par les vagues, il montre de la main là où elles s’écroulaient avant Dorian. Elles ont reculé de deux mètres , déplore-t-il. La disparition de l’île est imminente, selon Kevin Leonard, et l'érosion en est la preuve. La tempête a fait autant de dégât que les ravages habituels du temps sur des années.

Le regard embué, M. Leonard s’emploie à faire le tour de l’île à pied. Un soupir n’attend pas l’autre.

Cet amas de coquillages est l’évidence qu’il y a eu des soldats ici, des soldats français. Ils se nourrissaient de palourdes et d’huîtres. Ce sont les restes.

Les coquillages déterrés par l'érosion du littoral. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Si les ravages de l’activité humaine et ceux des aléas climatiques sont déconcertants, l’érosion facilite néanmoins les recherches. Les archéologues découvrent de plus en plus de vestiges sur cette île patrimoniale.

Un coquillage retrouvé sur l'Île-du-Crâne. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Le processus de disparition est toutefois bel et bien enclenché. Les archéologues estiment que d’ici 20 ans, l’Île-au-Crâne aura disparu, emportant avec elle ses trésors historiques jamais déterrés.