Diminution des candidatures franco-ontariennes à Contact Ontarois

Seulement six artistes franco-ontariens auront une vitrine grand public à Contact ontarois 2020. Au total, ce sont 12 artistes franco-ontariens qui composeront la programmation complète de l’événement. L’événement organisé par Réseau Ontario réunit les diffuseurs francophones de spectacle de la province et d’ailleurs et des artistes de la francophonie canadienne. Malgré la diminution, l’organisme croit qu’il est trop tôt pour tirer la sonnette d’alarme.

Normalement, en grand public on a neuf Franco-Ontariens , explique le directeur général de Réseau Ontario, Martin Arseneau. Cette année on en aura six, parce qu’il y a eu une diminution du nombre de candidatures.

M. Arseneau précise que son organisme a reçu 24 candidatures cette année provenant de l’Ontario, alors qu’il en reçoit normalement entre 35 et 40.

Il ne s’inquiète toutefois pas outre mesure.

Ce n’est pas selon moi une perte de vitesse [de la scène franco-ontarienne]. Nous, pour le moment, on n’en est pas à sonner l’alarme du fait qu’il y [aurait] un essoufflement dans la culture en Ontario , ajoute-t-il.

Si on a une autre année avec un faible nombre de candidatures l’année prochaine, peut-être que là on commencera à se poser des questions et on travaillerait avec les organismes qui représentent ces disciplines artistiques pour comprendre qu’est-ce qui se passe. Martin Arseneau, directeur général de Réseau Ontario

On tombe présentement dans un cycle de création un peu plus léger au niveau du dépôt de candidature , explique M. Arseneau.

Je vais vous donner un exemple, qui serait celui de l’artiste Yao, qui a présenté à Contact Ontarois lors de la 37e édition , poursuit M. Arseneau.

[Yao] a eu une grosse tournée chez les diffuseurs de Réseau Ontario la saison artistique suivante, et là il commence à travailler son produit, et donc il ne sera pas prêt à soumettre avant probablement la prochaine édition.

L'auteur-compositeur-interprète Yao a parcouru le pays avec son plus récent spectacle et prépare en ce moment le prochain. Photo : Radio-Canada / Jonathan Bouchard

M. Arseneau croit que plusieurs artistes franco-ontariens se retrouvent dans une situation semblable.

Il avance aussi que certains ont peut-être choisi d'attendre la 40e édition de Contact Ontarois, en 2021, pour présenter leur prochain spectacle.

Pour être admissible à participer à Contact Ontarois, les artistes ne peuvent pas avoir présenté le même spectacle lors d’une des deux éditions précédentes de l’événement.

M. Arseneau rappelle que le mandat de Réseau Ontario a toujours été de rassembler sous un même toit des artistes de la francophonie canadienne pour construire les programmations des centres culturels et des écoles.

Un total de 53 vitrines grand public seront présentées du 14 au 18 janvier prochain, mettant en vedette des artistes d’un peu partout au pays.

Avec les informations de Sophie Houle-Drapeau