Rare mobilisation au conseil des commissaires pour soutenir Liz S. Gagné

Ils ont livré une ovation debout en faveur de la présidente, mise à mal il y a quelques semaines dans un jugement du Tribunal administratif du travail pour avoir fait du harcèlement psychologique à l’endroit de l’ancienne directrice de la Commission scolaire, Chantale Cyr.

Dans cette décision, le juge Guy Roy a sévèrement blâmé la présidente pour le congédiement de l’ex-directrice générale au printemps 2018. Chantale Cyr, originaire de l’extérieur de la région, avait obtenu le poste de directrice générale en 2016.

Chantale Cyr, représentée par l’avocat Éric Lebel, a contesté son congédiement. Au terme de plusieurs semaines d’audiences, le juge Roy a conclu qu’elle avait effectivement été congédiée illégalement et qu’elle avait subi du harcèlement, ce qui, à ses yeux, constitue une lésion professionnelle.

Des documents obtenus lundi par Radio-Canada en vertu de la Loi sur l’accès à l’information confirment que Chantale Cyr réclame 700 000 $ en dommages moraux et punitifs, en plus de 269 000 $ pour couvrir les honoraires de son procureur. Un montant supplémentaire est aussi demandé pour la perte de salaire de l’ancienne DG sur une période de deux ans.

Ni l’avocat de Chantale Cyr ni la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay n’ont jusqu’ici commenté les montants demandés.

Gardez la tête haute

Mardi soir, Nancy Auclair, une enseignante à l'école secondaire des Grandes-Marées de La Baie, a livré un vibrant témoignage en hommage à la présidente. Elle a fait part de l’appui inconditionnel des membres du personnel à son égard.

Ceux de l'extérieur ne peuvent pas comprendre. Ce qu'ils voient, c'est un corps malade [la CS] qui avance avec à coeur un travail bien fait pour le bien et la réussite de notre clientèle [...] Mme Gagné, gardez la tête haute, vous êtes un modèle de détermination et de dévouement , a-t-elle déclaré.

Liz S. Gagné s’est dite touchée par cette ovation. Il y a un jugement, on le sait. J’accepte le jugement, mais je ne marcherai pas la tête entre les deux jambes , a-t-elle affirmé peu après l'intervention de l'enseignante. Au terme de l'assemblée, la présidente n'a pas voulu commenter le geste dans le détail.

Je suis contente que les gens aient utilisé le canal qui devait être pris. Ils sont venus au conseil des commissaires et sont adressés à l'ensemble du conseil , a-t-elle dit.

Pas de demande de révision

La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay a confirmé, en marge de la séance de mardi, qu’elle ne demandera pas la révision du jugement du tribunal administratif. La date butoir pour en appeler de la décision avait été fixée au 30 octobre (mercredi).

Le commissaire et porte-parole de la CS dans le dossier de Chantale Cyr, Carl Bergeron, a expliqué que l’objectif demeure de « négocier une entente hors-cour » avec l'ex-directrice.

On y croit encore, on pense que c’est possible. On est ouvert à toutes les options qui vont nous permettre d’en arriver à une entente avec Mme Cyr, que ce soit par la médiation ou par la négociation. Mais on est conscients que la finalité du dossier ne sera pas à coût nul. Carl Bergeron, commissaire et porte-parole du dossier Chantale Cyr

Carl Bergeron a rappelé que l’objectif demeure de « trouver la meilleure entente possible et éviter d’augmenter le plus possible les coûts ».

Carl Bergeron est le porte-parole de la Commission scolaire pour tout ce qui concerne le dossier de Chantale Cyr. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Un citoyen, Christian Joncas, qui s’est présenté aux élections scolaires il y a deux ans, est venu au micro pour réclamer la démission de tous les membres du conseil si Chantale Cyr n’est pas réintégrée dans ses fonctions.

On n’est pas rendus là. Ce que les gens décideront de faire à ce moment-là, je pense que ça leur appartient à eux. Chaque commissaire est capable de prendre ses décisions en fonction de ce que lui pense et veut , a poursuivi Carl Bergeron.

En faveur de la médiation

Le directeur des relations de travail de l’Association québécoise des cadres scolaires, qui n’inclut pas les directeurs généraux, est aussi venu implorer le conseil d'avoir recours à la médiation pour rapprocher les parties.

Conrad Berry est directeur à l'Association des cadres scolaires du Québec, qui regroupe 2300 membres et une quarantaine de gestionnaires à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Conrad Berry a indiqué que l'approche de type « gagnant-gagnant » a fait ses preuves dans d'autres dossiers et qu'il est temps de rétablir la cohésion au sein de la CS. L'organisme regroupe quelque 2300 gestionnaires, dont 40 cadres de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.

Les représentants de la Commission scolaire et de Chantale Cyr seront entendus par le juge Roy au plus tard le 15 novembre.