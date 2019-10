L'Alberta présente son plan pour taxer les grands émetteurs de GES

Son programme d’innovation technologique et de réduction d’émissions (TIER), qui ne concerne que les grands émetteurs, constitue l’essentiel de sa plateforme environnementale. Le ministre provincial de l’Environnement, Jason Nixon, espère que ce nouveau plan remplacera la politique fédérale en la matière.

TIER est une sorte de taxe carbone, sauf qu'il ne concerne que les entreprises qui produisent plus de 100 000 tonnes de CO2 par an et qu'il ne s'applique que sur une partie de leurs émissions.

Si le projet de loi 19 est adopté, il entrera en vigueur dès le 1er janvier.

Une réduction de 10 %

Pour ne rien payer l’an prochain, la majorité des grands émetteurs devront réduire leurs émissions de 10 % par rapport à leur propre performance entre 2015 et 2016. Sinon, ils devront payer 30 $ par tonne de CO2 excédentaire.

C’est une approche raisonnable et novatrice pour réduire nos émissions Jason Nixon, ministre de l'Environnement

Il calcule que le gouvernement amassera ainsi 1,9 milliard de dollars en quatre ans. Plus de la moitié ira dans un fond d’innovation auquel les entreprises auront accès, mais seulement pour investir dans des technologies qui réduisent les émissions de GES.

Le gouvernement utilisera le reste pour réduire le déficit et financer son Centre de l’énergie canadienne (CEC) , soit une cellule qui défend la réputation des sables bitumineux.

Les 20 millions de dollars par an qui seront envoyés au CEC représenteront les deux tiers de son budget annuel.

Le ministre de l'Environnement était accompagné de représentants du secteur industriel pour annoncer le dépôt de son projet de loi sur les grands émetteurs de GES. Photo : Radio-Canada / Jason Nixon

Selon les calculs des conservateurs, les grands émetteurs économiseront quelque 370 millions de dollars grâce à TIER, comparé à ce qu’ils auraient payé sous l’ancienne administration néo-démocrate.

Quant à son efficacité environnementale, le gouvernement a avancé plusieurs chiffres au cours des derniers mois, allant de 40 à 55 mégatonnes de CO2 d’ici 2030.

Le ministère a précisé mardi que leurs estimations les plus récentes prévoient que les grands émetteurs réduiront leurs émissions de quelque 32 Mt.

Des technologies financées par le fonds d’innovation, selon eux, pourraient baisser les émissions de 25 Mt de plus.

Le plan néo-démocrate promettait une réduction de 50 Mt, mais en comptant à la fois sur son programme pour les grands émetteurs et sur sa taxe carbone sur les consommateurs.

L’Alberta espère être exemptée du programme national

Le ministère de l’Environnement espère que ça suffira pour convaincre Ottawa d’exempter l’Alberta de son programme de taxe sur les grands émetteurs. Ce dernier entrerait normalement en vigueur le 1er janvier, en même temps que la taxe carbone pour les consommateurs.

« Nous sommes en communication constante avec les fonctionnaires du gouvernement fédéral et nous sommes assez satisfaits de nos conversations avec eux [....], mais en fin de compte, c’est une décision du cabinet fédéral et du ministre fédéral [de l’Environnement] », explique Jason Nixon.

C’est pour répondre aux exigences du fédéral, d’ailleurs, que le gouvernement a consenti à fixer le prix à 30 $ par tonne de CO2 excédentaire, comme c’était le cas sous le gouvernement néo-démocrate.

Le Parti conservateur uni avait promis d’abaisser ce prix à 20 $ par tonne dans leur plateforme électorale.

Ottawa prévoit toutefois d’augmenter cette taxe de 10 $ par an. Le gouvernement albertain refuse de dire s’il serait prêt à faire de même.

Un programme hybride

TIER est une refonte d’un programme qui a existé entre 2007 et 2016 en Alberta, avant que l’administration néo-démocrate le remplace par son programme pour les grands émetteurs.

Le modèle néo-démocrate demandait aux entreprises de se baser sur la moyenne d’émission dans leur secteur pour calculer leur plafond d’émissions de GES gratuites.

Ce modèle avantage les entreprises les plus performantes à l'échelle environnementale et met de la pression sur celles qui traînent de l’arrière.

TIER permet aux entreprises de se baser sur leur propre performance pour calculer ce plafond.

Toutefois, si elles se démarquent bien et qu’il leur est plus avantageux de se baser sur la moyenne du secteur, elles peuvent également le faire ainsi.

Il y a toutefois une exception : toutes les centrales électriques doivent se baser sur la moyenne de leur secteur.

Au départ, le gouvernement voulait que les entreprises prennent les émissions produites entre 2016 et 2018 comme point de référence, dans tous les cas. Cependant, après avoir consulté les membres de l’industrie, il a décidé de plutôt se baser sur la période de 2013 à 2015, pour prendre en compte les progrès faits depuis ce temps.