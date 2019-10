Le gouvernement rejette l’arbitrage exécutoire avec les employés de voirie et buanderie

Après les foyers de soins, le torchon brûle entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et une autre unité syndicale. La province refuse l'arbitrage exécutoire aux employés de la buanderie des hôpitaux et les travailleurs de la voirie. Les syndiqués pourraient se prononcer sur une grève d'ici deux semaines.

On est déçu parce qu’on était favorable, on pensait que ça allait éviter une grève , déplore le conseiller syndical du Syndicat canadien de la fonction publique, Samuel LeBlanc. Le gouvernement a dévoilé ses intentions à 16 h 30 mardi : il refuse l’arbitrage exécutoire.

Les employés de l'unité 1190 du Syndicat canadien de la fonction publique ( SCFPSyndicat canadien de la fonction publique ) devraient se prononcer dans un vote de grève au cours de deux prochaines semaines. Le syndicat représente plus de 1500 travailleurs.

Ces gens-là pourraient être en position de grève d’ici la fin novembre. Samuel LeBlanc, conseiller syndical du SCFP

Samuel LeBlanc, conseiller syndical au SCFP. Photo : Radio-Canada / Rose St-Pierre

Les employés gouvernementaux en question travaillent dans les buanderies, les entrepôts des hôpitaux, la voirie, ou l'entretien des édifices gouvernementaux.

On dirait que le gouvernement ne les prend pas au sérieux, n’est pas intéressé d’aller devant un arbitre pour régler un conflit, et préfère plutôt forcer ces gens au pied du mur et prendre un vote de grève , s’indigne le conseiller syndical.

Les syndiqués revendiquent une augmentation salariale de 3 % par année. Ils demandent également la parité salariale pour les employés occasionnels qui travaillent moins de six mois par année. Ces travailleurs sont rémunérés à 80 % du taux horaire alloué aux travailleurs permanents.